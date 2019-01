Odbyt smartphonů v Číně loni klesl asi až o 15,5%. Jen za prosinec to bylo -17%

Odbyt chytrých telefonů v Číně se v loňském roce snížil o 12 až 15,5 procenta. Vyplývá to ze dvou průzkumů trhu, o kterých dnes informovala agentura Reuters. Největší světový trh s těmito přístroji poznamenalo zpomalení tempa hospodářského růstu, k němuž přispěla obchodní válka se Spojenými státy. Chmurný stav sektoru už potvrdily i pesimistické předpovědi předních výrobců, jako je Apple a Samsung.



Podle společnosti China Academy of Information and Communications Technology (CAICT), která je ústavem podléhajícím ministerstvu průmyslu a informačních technologií, se odbyt chytrých telefonů v loňském roce snížil o 15,5 procenta na zhruba 390 milionů kusů. K poklesu přispěl zejména prosincový 17procentní propad.





Singapurská společnost pro průzkum trhu Canalys loňský pokles odhaduje na 12 procent a očekává, že letos se odbyt smarthonů sníží o tři procenta pod 400 milionů přístrojů, což by bylo poprvé od roku 2014. Pokud letos odbyt skutečně klesne, bude to už třetí rok po sobě. V roce 2017 se odbyt snížil o čtyři procenta.Loňský propad na čínském trhu by se podle odhadu Canalys mohl promítnout do jednoprocentního poklesu světového trhu.Odbytem se rozumí počet smartphonů, které výrobci dodají do obchodní sítě a operátorům. Je to něco jiného než prodej, o kterém lze hovořit, až si přístroj koupí spotřebitel.Canalys očekává, že zhoršení ekonomiky , kterou oslabuje obchodní válka s USA, přinese pokles poptávky po elektronice i v letošním roce. Největší obětí tohoto trendu je zřejmě americká společnost Apple , v jejíž neprospěch hovoří i fakt, že za domácími producenty pokulhává v inovacích i cenové atraktivitě. Slabší zisky ale hlásí i jihokorejský Samsung. Jeho dominanci na řadě klíčových trhů ohrožují čínské firmy Huawei a Xiaomi. Na čínském trhu bývalá jednička dnes hraje už jen vedlejší roli.Zatímco na čínském trhu kraluje společnost Huawei, na světovém trhu je před ní Samsung. Jihokorejský podnik má pod kontrolou 20 procent světového trhu, zatímco čínský podnik 14 procent, uvedla firma Canalys.