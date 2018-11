Perly týdne: Býčí trh ještě dalších 20 let, předčasné volby v Německu a u nás investiční megaprojekt

Ve světě…

Počátek medvěda: Morgan Stanley se podle CNBC odtrhnul od zbytku Wall Street, protože se domnívá, že říjnové výprodeje „metamorfozují do medvědího trhu“. Hlavní příčinou má být zejména politika Fedu, protože ta stahuje z trhu likviditu více, než investoři čekali. Akciový stratég banky Michael Wilson se domnívá, že důkazy začínajícího medvědího trhu jsou stále patrnější a zisková očekávání pro příští rok jsou podle něj příliš růžová.

Problémy na trhu podle stratéga budou přetrvávat, pokud si centrální banky „nedají pauzu, či alespoň nedají najevo své obavy. Fed ale nyní musí reagovat na stále silný ekonomický fundament a zároveň „chce zůstat apolitický“. Takže pro index S&P 500 je úroveň 2450 bodů „rozumným dohadem toho, kam až by mohl klesnout“. Opačný názor mají například stratégové z Goldman Sachs, kteří se domnívají, že korekce byla přehnaná a nyní již představuje nákupní příležitost. K opětovnému růstu indexu S&P 500 podle nich pomůže zejména silná ziskovost obchodovaných firem.

Nebo jen škobrtnutí býka: Mezi ultrabýky můžeme zařadit bývalého stratéga JPMorgan Toma Leeho, který nyní pracuje pro Fundstrat Global Advisors. Ten se domnívá, že býčí trh nyní dosáhl „středního věku“ a mohl by trvat ještě celých 20 let. Lee konkrétně na CNBC hovořil o konci býčího trhu mezi lety 2035 – 2038, tedy v době „vrcholu mileniánů“. Podle Pew Research Center jde o generaci narozenou mezi lety 1981 – 1996. Ti nejstarší se tak nyní dostávají do věku, kdy jsou jejich příjmy nejvyšší a právě to by mohlo pomáhat ekonomice a akciovému trhu. Lee se také domnívá, že současné výprodeje již skončily a v následujících třech měsících americké akcie posílí minimálně o 13 %.

Padá i obliba Angely: Vedle akcií padá i politická hvězda německé kancléřky Angely Merkelové. Vedle řady médií si aktuálního volebního neúspěchu její strany CDU všímá i investiční společnost Pictet. Merkelová kvůli němu oznámila, že se již nebude ucházet o post předsedkyně strany a Pictet tvrdí, že změny ve vedení CDU by mohly přinést i předčasné volby v roce 2019. Vývoj na německé politické scéně pak může brzdit i potřebné změny v EU a eurozóně a obavy může v této souvislosti budit zejména popularity AfD. Pictet ale poukazuje na to, že u voličů mají stále větší podporu i Zelení, kteří jsou naopak naladěni proevropsky – viz následující graf:

Čína šlape na plyn a tlumí ztráty z obchodních válek: Pictet tento týden poukazuje i na obrat v čínské fiskální politice, který je vyvolán zpomalováním tempa hospodářského růst a snahou vlády tento trend zvrátit. Až do červa přitom byla fiskální politika v zemi utažená a vládní výdaje „nedržely tempo s prudkým růstem daňových příjmů“. Pak se ale vládní výdaje znatelně zvedly, i když ve srovnání s předchozími stimulačními pokusy jde stále o umírněný růst.

Tato relativní umírněnost podle Picetu odráží snahu o dosažení „kvalitního růstu“. Patrné by to mělo být i na opouštění velkých infrastrukturních projektů a „v budoucnu je již nepravděpodobné, že by se vláda rozhodla k masivním investicím do infrastruktury“. V Číně dochází i k pokusům stimulovat nabídkovou stranu ekonomiky a Pictet v této souvislosti zmiňuje snižování daně z příjmů, které by mělo začít na počátku příštího roku. Společnost čeká, že snižování daní se nakonec bude týkat i korporátního sektoru a tyto a podobné kroky by měly tlumit ztráty způsobené obchodním konfliktem s USA.

Reparace za druhou světovou válku: Politico si všímá výroků polského prezidenta Andrzeje Dudy, který zopakoval požadavky na odškodnění, které by Polsku mělo zaplatit Německo za druhou světovou válku. Duda pro německý Bild uvedl, že reparační platby nejsou tématem, které by bylo uzavřeno a „škody způsobené druhou světovou válkou nebyly nikdy kompenzovány“. Politico k tomu dodává, že „nacionalistická polská vláda v posledních měsících reparace požaduje stále hlasitěji, zatímco Německo opakuje, že reparační dohody již byly uzavřeny před lety“.

Lidský kapitál máme vysoko: Světová banka představila čerstvá data týkající se vývoje indexu lidského kapitálu HCI, který je tvořen indikátory jako pravděpodobností přežití věku pěti let, očekávanou délkou studia, či výsledky studijních testů. Česká republika se dostala na čtrnácté místo v žebříčku 157 zemí a její skóre se od roku 2012 zvýšilo z 0,76 na 0,78. V následujícím grafu je vidět srovnání výše HCI s produktem na hlavu:

… a u nás doma

V Číně velké investice končí, u nás možná začínají: Idnes.cz tento týden píše, že „starosty a ochránce přírody udivil výsledek dva roky trvající studie proveditelnosti propojení řeky Odry s Dunajem a Labem“. Ta totiž projekt označila za ekonomicky výhodný. Starostové ale považují spojení řek za nesmyslné, podle nich by regionu přineslo více škody než užitku.

„Výsledky ukázaly, že největší smysl má splavnění a propojení Dunaje a Odry. Labská větev koridoru z důvodu vysokých investičních nákladů v podobě dlouhých plavebních tunelů snižuje efektivitu celého projektu,“ komentoval studii ministr dopravy Dan Ok. Varianta Odra–Dunaj s využitím řeky Moravy podle něj předběžně přijde na 281 miliard korun. Ze čtyř variant trasy vodního kanálu nyní ministerstvo podporuje nejjižnější, která se odklání od nejcennější přírody v Poodří, ale současně se blíží mošnovskému letišti.

„Jednoznačně utopie, jinak to nelze nazvat,“ konstatoval starosta Petřvaldu na Novojičínsku Václav Kološ. Podle svých slov také nevěří, že se v dohledné době do takové stavby někdo pustí. „Kde chtějí vzít vodu? Ani Odra jí už moc nemá, právě naopak. Řešíme sucho a oni chtějí naplnit kanál, kudy by pluly velké lodě“, uvedl starosta. Idnes.cz připomíná, že „propagátorem kanálu byl ve 30. letech i známý průmyslník Tomáš Baťa, nyní projekt opakovaně podporuje zejména prezident Miloš Zeman, mimo jiné i v souvislosti s čínskou pomocí při výstavbě“.

O tisíc let vepředu: Ihned.cz píše, že „havárie mostu jako v Janově je v Česku téměř vyloučená“, v systému kontrol jsme totiž podle odborníků „o tisíc let před Itálií“. Na tiskové konferenci České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě uvedl Michal Drahorád z katedry betonových a zděných konstrukcí ČVUT mimo jiné uvedl: „S ohledem na situaci v Evropě lze beze zbytku konstatovat, že systém kontrol mostů, identifikace jejich poruch a sledování zatížitelnosti má, na rozdíl od jiných evropských států, v Česku dlouholetou tradici a vysokou úroveň… Prohlídky mostů se provádějí v pravidelných intervalech s délkou odpovídající stavu mostu. Maximálně je to pět let“. Most podobné konstrukce jako v Janově podle něj pak v Česku neexistuje.