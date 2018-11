První ohebný smartphone na světě již v prodeji

Ani Apple, ani Samsung či Huawei, nýbrž vlastně neznámá společnost Royole dala ve čtvrtek jako první na světě do prodeje ohebný, resp. skládací smartphone s názvem FlexPai. Kalifornský start-up Royole, založený absolventy Standfordské univerzity v roce 2012, se tím skokově dostává do širšího podvědomí příznivců moderních technologií. Vyvstává však otázka, zda kvůli svému prvenství uvedení FlexPai firma příliš neuspěchala.

Vzhledem k tomu, že Royole má své výrobní centrum umístěno v čínském Shenzhenu, došlo ve čtvrtek právě v „říši středu“ v Pekingu na představení firemní novinky. Royole tím vlastně dále uvedla v praktický život svůj dřívější patent týkající se AMOLED ohebného displeje, který již v praxi využila při nedávno spuštěném prodeji netradičního oblečení. Zkrátka nabídla tričko či klobouk s displejem, na kterém si může uživatel nechat zobrazovat fotky či videa ze svého smartphonu.

Zmiňovaný FlexPai logicky kombinuje smartphone s tabletem. V rozloženém stavu činí velikost displeje 7,8 palců s rozlišením 1920 x 1440, resp. poměrem stran 4:3. Mezi „půlkami“ displeje má fungovat intuitivní multitasking s funkcionalitou běžného PC. Při přeložení pak například hranu přístroje tvoří displej o rozlišení 390 x 1440 v poměru stran 21:6, na kterém se zobrazuje příchozí volání, SMS či e-maily.

Na dnešní dobu se však zdá tloušťka FlexPai 7,6 mm poměrně značná. Projeví se to především právě při přeložení smartphonu, kdy je tedy rázem dvojnásobná. Navíc rádius samotného ohybu je výrazný, tzn. zde je tloušťka ještě větší. Vezmeme-li také v potaz výraznější hmotnost 320 g, tento smartphone již příliš určený pro nošení v kapse nebude…

Každého jistě napadne co životnost displeje vzhledem k jeho ohýbání. Firma v tomto ohledu hovoří o životnosti přes 200 tisíc ohybů, což je pro současnou obvyklou obměnu smartphonů jistě dostatečné (příklad: pokud by v průměru denně došlo i k 100 cyklům, vydržet by tak displej měl minimálně 5,5 roku). Při přeložení je druhá polovina displeje vlastně menší, když část místa zabírá tělo přístroje s duálním fotoaparátem (20 MP + 16 MP).

Srdcem FlexPai má být velmi výkonný nejnovější 7nm čip Snapdragon 8. řady od giganta Qualcomm. Operační paměť pak dosahuje výrazných 6 GB společně se samotným 128 GB úložištěm. Nabízena je i vyšší verze dokonce s 8 GB, resp. 256 GB úložištěm. Navíc díky podpoře microSD karet lze úložiště rozšířit o dalších až 256 GB. Energii přístroji dodává baterie o kapacitě 3 800 mAh, která může být firemní nabíječkou rychlodobíjena 5V vysokým 5A proudem, tedy podstatně rychleji než jiné. Firma prezentuje, že v případě testování 6 000 mAh baterie se tato za hodinu nabije na 80 % kapacity oproti 32 % při běžném 2A nabíjení. Co na to životnost baterie však firma neuvádí, stejně jako výdrž baterie při používání FlexPai. Firma se pro přístroj pustila dokonce do vlastního operačního systému s názvem Water OS, jehož základem je nicméně Android 9.0. Royole plánuje investovat na 200 milionů jüanů do vývoje aplikací a softwaru pro FlexPai.

Cena? Nic lidového…

Pro čínský trh byla cena FlexPai prezentována v rozmezí 8 999 jüanů až 12 999 jüanů. Společnost umožňuje koupi i prostřednictvím svého webu, kde je pro Evropu, resp. přímo pro ČR stanovena cena (s DPH) levnější „vývojářské“ verze na 1 388 EUR (35 910 Kč), resp. 1 539 EUR (39 820 Kč) pro zmiňovanou výkonnější verzi. Vše má však drobný háček. Firma sice včera spustila prodej, nikoliv však samotné dodávky. FlexPai se má začít fyzicky dostávat k zákazníkům až někdy „později v prosinci“.

Otázkou tak zůstává, zda se k zákazníkům dříve nedostane ohebný smartphone třeba od konkurence. Například gigant Samsung dříve v tomto roce ústy svého šéfa mobilní divize zmiňoval, že by firma skládací smartphone mohla představit již v tomto roce. Tak jako tak lze predikovat, že rok 2019 bude jistě již obdobím výraznějšího příchodu skládacích (ohebných) chytrých telefonů.

Na použití FlexPai v praxi se také můžete podívat v níže uvedeném prezentačním videu samotné společnosti Royole.