Google nenaplnil očekávání investorů (30.10.2018)

Alphabet, který je mateřskou společností Googlu, reportoval kvartální výsledky. Na povrchu vypadají zcela nevinně a relativně dobře. Tržby meziročně rostly o 22 procent a zaostaly za odhady analytiků jen o jeden procentní bod. Zisk na akcii byl dokonce výrazně vyšší, než trhy očekávaly. Co se tedy investorům nelíbilo, že potrestali Alphabet pádem akcií o 5 procent?

V prvé řadě je důležité zmínit, že americké firmy musí kvůli změnám účetních pravidel povinně do svých výsledků zahrnovat zisky nebo ztráty z držených cenných papírů a dalších investic. Celkové zisky společností tedy přestávají odrážet skutečnou výkonnost vlastních byznysů a jsou ovlivněny výkonem investic, které nemusí mít s hlavním předmětem podnikání nic společného. Kdybychom u Alphabetu odečetli zisk z investic, tak by čistý zisk společnosti předčil očekávání analytiků. To však v záplavě dat trochu zaniklo. Investoři nelibě nesli nesplnění všech cílů v oblasti tržeb, což jde na vrub negativnímu vlivu měnových kurzů, které byly ovlivněny silným dolarem.

Investory taktéž zneklidnila nákladová stránka byznysu. Provozní zisk vzrostl jen minimálně, protože Alphabet více investoval do rozvojových aktivit. Z některých těchto investic se sice v budoucnu může vyklubat nový zdroj příjmů, nicméně v krátkodobém pohledu jde o dodatečné náklady, které snižují provozní zisk. Přílišné zaměření na rozvojové aktivity investoři trestali již v minulosti. Klidu navíc nepomáhá ani fakt, že firma neposkytuje dostatečný rozklad nákladů, tak aby bylo zřejmé, kam dodatečné investice plynou. Víme jen, že jde o dlouhodobé investiční výdaje, které celkově vzrostly o polovinu. V rámci operativních nákladů nejvíce vzrostly výdaje na R&D, tedy mzdy vývojářů. Zvyšovaly se i výdaje na produktové manažery a IT pracovníky, a to zejména v oblasti cloudu.

Další obavy investorů vzbudila položka nákladů na získávání obsahu. Ty Alphabet vynakládá na obdržení životodárných impresí a kliků, ze kterých následně prostřednictvím zobrazování reklamy profituje. Podíl těchto nákladů na příjmech z reklamy zůstal stejný, a to 23 procent. V detailnějším pohledu však dochází k navýšení nákladů na obsah v rámci Youtube a také na spolupráci s Applem. Alphabet platí Applu za přednostní výběr vyhledávače Google u uživatelů systému iOS. Apple tedy v tomto konkrétním souboji o cenovou vyjednávací moc získává navrch a od Alphabetu inkasuje 12 miliard dolarů. Pro zajímavost můžeme říct, že toto číslo představuje zhruba čtvrtinu celoročního čistého zisku Applu. Lze přitom předpokládat, že Apple s těmito příjmy nemá prakticky žádné výdaje.