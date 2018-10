CDU Angely Merkelové vyhrálo volby v Hesensku, i tak ale oslabilo

Přestože vítězství Křesťanskodemokratické unie (CDU) obhájila, její cesta k triumfu byla poměrně náročná. Už před volbami se totiž vědělo, že strana v Hesensku ztrácí - a to se promítlo i do posledních předběžných výsledků. CDU sice poráží rivala Sociálnědemokratickou stranu (SPD), nicméně obě strany citelně ztratily hlasy. Uvedla to veřejnoprávní televize ARD.

Obě strany jsou na svých historických minimech co se počtu hlasů týče. Ztratily totiž od minulých voleb zhruba deset procentních bodů. CDU - dosáhla na 28 %, SPD na necelých 20 %. Pro hesenské sociální demokraty to je nejhorší výsledek od roku 1946.

Z oslabení dvou favoritů voleb se radovali především Zelení, kteří díky tomu dosáhli až na 19,5 % hlasů, což je v Hesensku jejich nejlepší výsledek.

Podle výsledků by se díky hesenským volbám mohla poprvé dostat do všech zemských sněmů i Alternativa pro Německo (AfD - 12,5 %), což je krajně pravicová strana, píše web Neue Zürcher Zeitung.

Podle toho zatím ani není jasné složení případné hesenské vlády, předseda Volker Bouffier by si ale svůj post chtěl ponechat.

Hesensko je významná spolková země ve středu Německa. Nejznámějším městem je zde Frankfurt nad Mohanem, i když nejde o hlavní město. Tím je Wiesbaden.