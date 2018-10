Summary: UPS pomohla daňová reforma. Pravdivou zprávu o trhu snad podá FedEx

S výsledky United Parcel Service se nám dostalo prvních zpráv ze světové logistiky. Bohužel musíme konstatovat, že o splnění konsensu se opět musela zasadit daňová reforma. Tržby se s 9 % yoy růstem držely predikcí a rostly napříč všemi segmenty (obzvlášť nás potěšil International a Supply Chain kvůli implikacím pro mezinárodní obchod). Horší to už bylo s provozním ziskem, kde zejména divize International podstřelila konsensus (580 proti 680 mil. USD). Hlavním důvodem se zdají být rostoucí přepravní náklady (pohonné hmoty) a měnové výkyvy, avšak část viny nese i uvolněnější cenová politika. To může znamenat dvě věci: a) UPS ztrácí podíl na trhu a snižuje ceny, b) trh samotný se zmenšuje a UPS snižuje ceny, aby podpořil poptávku. Z výsledků bohužel nevíme, kde je pravda, budeme si muset počkat na výsledky od FedEx. Čistý zisk na akcii musela nakonec podpořit zmiňovaná daňová reforma. Díky ní si polepšuje o 25 % yoy na 1,82 USD, čímž do puntíku splnil konsensus.

Výhled pro tento rok zůstává nedotčen s čistým ziskem na akcii v intervalu 7,03 až 7,37 USD. Trh v tomto případě očekával aspoň 7,25 USD.



Po nemastných neslaných výsledcích klesají akcie o bezmála 4 %.

Boeing



Americký výrobce letadel překvapil trhy na všech liniích výsledovky. Akcie reagují na výsledky 2,5% nárůstem.

