Americká břidlice: Meze ropné supervelmoci

Historie amerického průmyslu s nekonvenční ropou je krátká a dramatická. Za pouhou dekádu zažila tato země rozšíření inovativních technologií na těžbu ropy a zemního plynu z jílovité břidlice, odstranění několik desetiletí platného zákazu na vývoz ropy, propad cen, který málem tento průmysl zdecimoval, a teď zlepšení těchto cen. Příští rok bude boom s nekonvenční ropou tvořit největší přírůstek ropné produkce USA od té doby, co jej Mezinárodní energetická agentura (IEA) začala sledovat. Amerika je nyní největším světovým producentem ropy před Saúdskou Arábií a Ruskem.

Kroky Ameriky jsou čím dál markantnější, protože se shodují s výkyvy jinde. Výstup mnoha ropných gigantů vypadá přinejmenším chatrně. Vývozy z Íránu klesají a budou klesat i nadále až americké sankce vstoupí příští měsíc v platnost. Produkce Venezuely padá volným pádem. Dodávky v Libyi a Iráku jsou zranitelné. O schopnosti rychle navýšit produkci v Saúdské Arábii mnozí analytici pochybovali ještě před výpadkem kvůli zmizení novináře Džamála Chášukdžího. Saúdské ropné vývozy jsou již poblíž svých maxim za posledních pět let.

Tento nárůst vyvolává to, že svět čím dál více spoléhá na americkou nekonvenční ropu. V červnu Amerika vyprodukovala 13 % celosvětové ropy, skoro dvojnásobek z června 2008, a bude pravděpodobně růst. Tento posun je samozřejmě neobvyklý, ale moc, kterou svěřuje Americe, může být přehnaná. „Spojené státy jsou dominantním hráčem v energetice,“ chlubil se minulý týden Larry Kudlow, ekonomický poradce prezidenta Trumpa, jsou schopné „pokrýt jakékoliv výpadky“. Ve skutečnosti ale i nekonvenční ropa naráží na své limity.

Meze růstu

V krátkodobém horizontu zahrnují tyto limity zúžení ropovodů potřebných pro dodávku ropy na trh. Společnosti v Permské pánvi, která sahá od západního Texasu až po jihovýchodní Nové Mexiko, produkují více ropy, než kolik mohou dodávat do ropovodů. Nové ropovody, které by měly být koncem příštího roku, by měly pomoct.

Další problémy je už těžší vyřešit. Těžba ropy z břidlice se od roku 2014 zefektivnila: mediánová cena vyrovnávající náklady a příjmy na produkci barelu je 46 USD. Ale náklady rostou. Ředitelé si stěžují na dlouhodobý nedostatek pracovních sil. Přírůstky produktivity v některých regionech zpomalují s tím, jak jsou vrty blíže u sebe. Společnosti nyní využívají neuvěřitelné množství vody a písku, aby z jílu vyždímali ještě více ropy. Na jediný vrt může hydraulické štěpení spotřebovat až 65 milionů litrů vody, tedy objem 25 olympijských plaveckých bazénů. To vytváří nároky na logistiku a životní prostředí. Pumpovat vodu do břidlicového jílu je pořád levnější než jej odvézt, ale může to způsobit drobná zemětřesení. Colorado uvažuje o nových limitech frakování. Ostatní státy zvažují, že se přidají.

Mezinárodní ropné společnosti mají velikost i logistickou expertizu na to, aby se s některými těmito problémy vypořádaly. I když mnoho z nich snižuje výdaje na komplexní dlouhodobé projekty a dává více peněz do břidlice. Náklady jsou předvídatelnější a časový horizont mnohem kratší než u obřích projektů u pobřeží. Chevron, BP a ExxonMobil vlastní v této nejproduktivnější pánvi Ameriky velká pásma. Odborníci se snaží využít výnosů z rozsahu a vstupem těchto firem je další konsolidace ještě pravděpodobnější. Tito odborníci jsou zavázáni investorům, a ne politikům odhodlaným získat moc v energetice. A investoři čím dál více vyžadují, aby břidlicáři měli zisk, spíš než aby rostli. Jak odvětví zraje, jinými slovy náklady rostou, poslední skoky v produkci budou pravděpodobně skromnější. Američtí břidlicáři si letos poprvé vydělají víc z provozu, než kolik utratí na nových projektech a dividendách, poznamenala banka Morgan Stanley.

Asi deset let poté, co americké firmy s nekonvenční ropou začaly růst, jejich největší sponzoři po právu tvrdí, že inovace daly světu obrovský nový zdroj ropy a plynu. Nekonvenční producenti mohou skutečně navýšit výstup relativně rychle. Ale Amerika je stěží energeticky nezávislá. Loni země dovezla více než 10 milionů barelů ropy každý den, což odpovídá asi polovině její spotřeby. Schopnost tohoto průmyslu zmírnit cenové šoky na ropě se snadno přeceňuje. Dallaský Fed nedávno vydal varování „rostoucí pravděpodobnosti“, že břidlicáři nebudou schopni držet tempo s rostoucí poptávkou a nechají tak svět na pospas geopolitickým událostem, které vyvolávají růst cen. Být břidlicářskou supervelmocí je užitečné, ale neznamená to, že Amerika může ovládat trh.

Zdroj: The Economist