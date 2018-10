Raketový růst cen potravin…

Ceny základních surovin však dle Eurostatu meziročně klesaly (poslední známá data v době psaní tohoto příspěvku pocházela z 41. týdne tohoto roku). Novinové titulky evropských deníků sice stále plní pesimistické předpovědi o nedostatečné nabídce francouzských sýrů, dánského vepřového či francouzské a německé pšenice, na pultech prodejců je však zatím „klid“.

O "vysvětlení" jsem požádal analytiky Raiffeisenbank, Broker Consulting a Kupi.cz

„Podle ČSÚ, úroda obilovin byla v tomto roce nižší o 7,5 % ve srovnání s loňským rokem. Jedná se o třetí nejnižší sklizeň za posledních 10 let. Slabší úroda by se měla projevit ve vyšších cenách pečiva a dalších navázaných výrobcích, a to pravděpodobně na přelomu roku. Na druhou stranu se dařilo ovoci. Celkový dopad na peněženky domácností tak bude pouze v řádu několika málo procent. „, komentuje situaci František Táborský, makroekonomický analytik Raiffeisenbank.

„Výkyvy v počasí nejsou v uplynulých letech ničím výjimečným, letošní suché léto se může projevit v růstu cen potravin o řádově jednotky procent. S ohledem na současnou situaci, kdy mzdy rostou rychleji než inflace, toto zvýšení nebude pro domácnosti nijak fatální, byť výdaje na potraviny jsou významnou položkou rodinných rozpočtů. Očekávaný růst cen potravin v očekávaném měřítku odpovídá rizikům, se kterými by zodpovědná rodina měl počítat neustále. „, doplňuje Martin Novák, analytik Broker Consulting, a.s.

„Ceny potravin v regálech prodejců rostou nad rámec inflace, viditelné je toto zejména u čokolád, mléčných produktů a uzenin. Zčásti se však jedná o sezónní vliv, jelikož ceny potravin rostou s příchodem podzimu již několik let. Dále, prodejci se snaží využít příznivé ekonomické situace, a tak do svých nabídek zahrnují produkty z vyšších cenových relací, u kterých si zákazníci nezvykli na pravidelné slevy. V loňském roce bylo velkým tématem máslo, u kterého lze do konce roku očekávat růst ceny, jeho dynamika by již však neměla být tak výrazná. Dokonce, při zachování současného trendu, cena srovnatelných produktů by mohla být dokonce nižší než vloni, a to i s ohledem na mírný pokles ceny mléka, který dnes zažívají velké trhy, jako jsou Německo a Francie. „, uzavírá Petr Miklík, analytik serveru Kupi.cz