I konzervativní fond může vydělávat 2,5 % ročně

Konzervativní fondy dnes nemají na růžích ustláno. Aby svým podílníkům vydělaly třeba 2,5 procenta ročně, potřebují nadstandardní strategii a hlavně – aktivní správu s proměnlivým poměrem obligací a akcií.

Dluhopisy s bonusem

Generali Fond balancovaný konzervativní investuje většinu portfolia do dluhopisů velkých korporací. Obchodníků s ropou, se zemědělskými produkty nebo třeba kvazi státních bank. Často se státní účastí, nebo disponujících státní garancí.

Jelikož jde o cenné papíry firem, musejí nabízet vyšší úrok než státy, v nichž mají sídlo. Protože z principu nemohou mít stejný rating.

Tomuto rozdílu se říká riziková prémie. Fond ji inkasuje tak trochu zadarmo. Vybírané společnosti jsou totiž mimořádně stabilní. Za dobu, co do nich Generali Investments CEE investuje, se nestalo, že by některý z jejich dluhopisů zůstal nesplacený.

Pro tyto své vlastnosti jsou dané korporátní dluhopisy oblíbené především mezi pojišťovnami. Zatímco drtivá většina jiných investorů se k nim nedostane. Generali jako pojišťovací skupina k nim má ovšem dobrý přístup.

Akcie držitelů světových značek

Pokud jde o akcie, pak se fond soustřeďuje na majitele nejslavnějších a nejhodnotnějších světových značek. Třeba Heineken, Shell, Microsoft, Apple, Nestlé či BMW. Toto zaměření vzniklo, když společnost hledala strategii, která by dlouhodobě přinášela víc než investice do širokého trhu. Její analýzy ukázaly, že majitelé světových značek vydělávají víc než ostatní. A jejich akcie rostou zhruba o 20 % rychleji než široký trh.

Mohou totiž své výrobky a služby prodávat dráž než konkurence. Mají silné tržní postavení a jsou stabilní. Samozřejmě jsou mezi nimi rozdíly. A tak portfolio manažer vybírá na základě fundamentálních ukazatelů.

Proměnlivý podíl

Vůbec největší zbraní je pak aktivní správa portfolia. U vyváženého fondu v ČR ne zcela běžná. V neutrální alokaci dosahuje podíl akcií ve fondu okolo 30 %. Ovšem v dobách konjunktury stoupá. A při nervozitě či poklesech trhů zase klesá. Teoreticky až na nulu. Díky tomuto principu může manažer fondu navyšovat výnosy a zároveň lépe chránit majetek podílníků.

Investicí do Generali Fondu korporátních dluhopisů tak získáte neobvykle výhodný poměr výnosu a rizika. Mimo jiné i díky největšímu mezinárodnímu analytickému týmu, z jehož práce Generali Investments CEE čerpá.

