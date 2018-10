Průzkum: Pravice dotahuje ANO, ČSSD by do Sněmovny neprošla

Rok po sněmovních volbách v Česku výrazně posilují pravicové strany. Nejsilnějším subjektem je stále hnutí ANO, ale jeho náskok před ostatními se snižuje. Do sněmovny by se momentálně dostalo jen osm stran, vládní ČSSD by zůstala mimo hru. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu společnosti SANEP, provedeného exkluzivně pro televizi Nova. Občanská demokratická strana by podle aktuálního průzkumu získala nejvíc hlasů od února roku 2011. Lépe než před rokem by si ale vedly i další opoziční strany. Rok po sněmovních volbách by si nejvíc polepšila ODS a Piráti - konkrétně o 4,6, potažmo 3,9 procenta. Další opoziční strana - TOP 09 - posílila o 0,6 % a vyhoupla se před lidovce. Podle odborníků k tomu pomohl i úspěch předsedy strany Jiřího Pospíšila v komunálních volbách. "Voliči oceňují, kdy se menší strany dávají dohromady a snaží se vytvořit alternativu vůči hnutí ANO a vůči vládě, ve které jsou komunisté a sociální demokraté," myslí si Pospíšil. Právě sociální demokracie by nyní podle průzkumu získala jen 4,9 % hlasů a do Sněmovny by se těsně nedostala. Podle politologů je propad ČSSD způsobený především tím, že strana dlouho a veřejně řešila personální otázky a další problémy a nesoustředila se na plnění svých programových priorit. Pozice současné vládní koalice by se kromě absence ČSSD zkomplikovala i slábnoucí podporou hnutí ANO i komunistů, kteří menšinovou vládu tolerují.

"Pro Andreje Babiše je to zpráva, že by teď předčasné volby pro něj nebyly atraktivní, nebyly výhodné, protože by neměl partnery do vlády. Musel by velmi ustupovat a zdaleka by neměl jisté, že by se on sám stal premiérem," myslí si politolog Jan Kubáček.

Výsledky průzkumu podle odborníků zčásti ovlivnily i doznívající komunální volby a témata, o kterých v nich strany mluvily. Průzkumu se zúčastnilo na 19 tisíc dospělých Čechů. Ti pohlavím, věkem, vzděláním, bydlištěm či příjmy kopírují složení obyvatel České republiky.