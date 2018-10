Neplatí výživné? Víme, jak se k penězům dostat

Váš vztah se rozpadl, ale oba se musíte nadále starat o společné potomky, se vším, co

k tomu patří – a k tomu patří i placení alimentů. Jenže občas začíná mít i sebelepší dohoda trhliny. Máme pro vás žebříček znaků, podle kterých zaručeně poznáte, že partner je na nejlepší cestě přestat platit alimenty.

1. Nic není problém: Pokud je partner až příliš velkorysý a deklaruje, že pro něj v budoucnu nebude nic problém, zbystřete.

2. Není třeba dávat to na papír: Vypadá to, že se dokážete gentlemansky dohodnout? Partner chce omezit zbytečné papírování a nabízí dohodu na podání ruky? Možná to na první pohled zní jako férové jednání - vždyť mezi vámi panuje alespoň nějaká důvěra. Ale věřte, že především v tomto případě dělá pořádek přátele.

3. Do toho, kam se stěhuju, ti nic není: Jste již nějakou dobu od sebe a najednou se zdá, že partner začal být nedůtklivý pokaždé, když se ptáte na novinky z jeho života? Naznačuje, že se bude stěhovat, ale odmítá říct, kam přesně? Zbystřete.

4. Ztratil jsem práci: Jednoho dne vám možná partner zavolá s tím, že ztratil práci. V překladu to bohužel může znamenat – „s výživným teď nějakou dobu nepočítej“. Odborníci varují - ani v takovém případě není soucit a odpuštění výživného na místě, Zvlášť když dnes může na trhu práce pracovat takřka každý, kdo chce a může.

5. Čekám dítě s novou rodinou: Pro vašeho partnera zřejmě radostná událost, pro vás spíše začátek nového trápení. Brzy můžete zjistit, že nová rodina mu zabírá více času a hlavně prostředků. Skloubit finanční potřeby dětí ze dvou různých rodin není nic jednoduchého. Nový protějšek navíc nebude mít pro alimenty často pochopení, protože jejich placení vnímá jako omezení vlastního vztahu. Nové závazky ale nesmí narušit ty staré. Výše příspěvku se zřejmě sníží, ale nárok na ně nikoli.

6. Nemám už zájem se s našimi dětmi vídat: Ne vždy za tím musí být vypočítavost nebo pomstychtivost. Pro celou řadu partnerů je ztráta rodiny natolik traumatickou událostí, že se raději snaží minulost zcela vymazat, než aby je trápila. Partneři, kteří se svými dětmi tráví pravidelně čas, chápou mnohem lépe jejich finanční potřeby a výživné platí.

7. Jsou to tvoje děti, tys je chtěla: Je dobré připomenout, že i když se váš vztah rozpadl, rodiči jste i nadále vy oba.