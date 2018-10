Středeční obchodní seance 17. 10. 2018

Středa 17. 10. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (+2,17 %), S&P500 (+2,15 %) a NASDAQ (+2,89 %).

Evropa: DAX (+1,40 %), FTSE 100 (+0,43 %) CAC40 (+1,53 %).

Čína: Shanghai Comp. (+0,18 %), CSI 300 (+0,14 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+1,10 %).

-----------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-----------------------------------------------------------

BREXIT: EU Economic Summit (Brussels)

-----------------------------------------------------------

GBP: (10:30) – Indexy cen výrobců PPI a spotřebitelských cen CPI

EUR: (11:00) – Indexy spotřebitelských cen HICP

USA: (14:30) – Stavební povolenky, Nově zahájené stavby domů (září)

FED: (20:00) – FOMC Minutes (Zápis z posledního zasedání americké centrální banky)

-----------------------------------------------------------

/CL: (úterý) – Týdenní změna zásob ropy dle API: -2,100 M, oček. +2,200 M, min. +9,750 M

/CL: (16:30) – Týdenní změna zásob ropy dle EIA: oček. +2,167 M, min. +5,987 M

-----------------------------------------------------------

Dnešní seance bude důležitá zejména pro evropské trhy, je totiž klíčovým dnem, kdy by unijní sedmadvacítka potvrdila dosaženou rozvodovou dohodu s Británií. Jednání se po nedělním neúspěchu zasekla a žádná dohoda na stole zatím není. Premiérka Theresa May má dnes na summitu představit britský pohled, přičemž předseda Evropské rady Donald Tusk varoval, že riziko brexitu bez dohody je vyšší než kdy dřív. Z pohledu americké seance bude velmi důležitý zápis z posledního zasedán americké centrální banky v podobě FOMC Minutes. FED plánuje další zvýšení úrokové sazby v měsíci prosinci tohoto roku. Další tři zvýšení jsou v plánu na rok 2019 a jedno v roce 2020. Jakákoliv další ostřejší (jestřábí) rétorika ohledně normalizace úrokových sazeb by mohla opět rozvířit dluhopisový trh a potažmo smazat včerejší dvouprocentní růst na zámořských trzích.

Saúdové porušili desítky let platné tabu, využívají ropu jako diplomatickou zbraň

Už 45 let je používání tématu ropy jako nátlakového prostředku v diplomacii v Saúdské Arábii tabu. Nyní se zdá, že se Rijád k této politice vrací, alespoň svou rétorikou. Saúdská Arábie - největší vývozce ropy na světě - v neděli uvedla, že podnikne odvetu za jakákoliv represivní opatření spojená se zmizením saúdského novináře. Velmi sledovaný případ saúdskoarabského novináře Džamála Chášakdžího, který se pohřešuje od návštěvy saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu 2. října, je podle Donalda Trumpa další ukázkou presumpce viny. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo po návštěvě Rijádu uvedl, že Saúdští Arabové slíbili vážné a věrohodné vyšetření Chášakdžího zmizení.

Evropské a americké indexové futures jsou dnes brzy nastaveny na červené nule. Další data budou dnes zveřejněna také z Británie, kde se obchodníci dočkají inflačních reportů CPI a PPI. Inflaci zveřejní také eurozóna a v odpoledních hodinách se kromě zásob ropy dle EIA dočkáme také statistik z amerického trhu s bydlením.

Výsledková sezóna 3Q 2018 - Abbott Labs (ABT), US Bancorp (USB), Winnebago Industries (WGO), Northern Trust (NTRS), Alcoa (AA), Kinder Morgan (KMI), United Rentals (URI), Steel Dynamics (STLD).