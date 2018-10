Válka v ČSSD: Chovanec chce shodit vládu, Hamáček oponuje

V ČSSD je po volbách pořádně hustá atmosféra. Zatímco předseda strany Jan Hamáček se snaží zůstat optimistou, od jeho stranických kolegů zaznívá ostrá kritika. Do způsobu fungování strany si kopnul i bývalý předseda ČSSD Milan Chovanec na svém facebookovém profilu. A Hamáček si to nenechal líbit!

Dlouhé roky sociální demokraté zaznamenávali ve volbách úspěch, poslední dva roky ale sbírají jednu porážku za druhou. Propadli se jak v parlamentních volbách v roce 2017, tak v letošních senátních i komunálních volbách.

Není tedy divu, že uvnitř strany roste napětí. Předseda strany Jan Hamáček prohlásil, že výsledek voleb vnímá jako odražení ode dna. Bývalý předseda strany Milan Chovanec s tím ale rozhodně nesouhlasí. "Není to odražení ode dna. Je to pokračující pád," napsal.

Chovanec na svém facebookovém profilu zveřejnil dopis, který měl být původně určen jen pro oči jeho stranických kolegů a ve kterém kritizuje počínání ČSSD ve vládě s ANO. "Člověk si nikde nepřečte nic o programu, který tvrdě prosazujeme. Jen se čas od času v médiích objeví zmínka o tom, jak premiér svého hodného poslíčka-oslíčka hladí po hlavě a chválí," okomentoval Chovanec paktování ČSSD s ANO.

Podle něj by ČSSD mělo odejít z vlády do opozice. "Nelze nadále zůstávat nedůstojným fíkovým listem této vlády," napsal.

Ihned poté, co Chovanec zveřejnil svou kritiku na facebooku, na něj reagoval dotčený Hamáček, který si to nenechal líbit. "Milan Chovanec nám nenabízí žádný recept. To si vážně myslí, že z vlády odejdeme jen proto, abychom ji vzápětí ve sněmovně tolerovali?" napsal Hamáček na svém facebookovém profilu.