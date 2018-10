Babišovu kabinetu nastávají těžké časy, v Senátu nemá většinu

Vypadá to, že po senátních volbách, ve kterých jasně dominovala ODS, bude mít Babišův kabinet velký problém. Koalice totiž včera ztratila v horní komoře Parlamentu České republiky většinu. A podle politologů bude vláda teď jen stěží prosazovat zákony, které musí Senát potvrdit.

ODS rozdrtila soupeře a přes noc se stala nejsilnější stranou v Senátu. Podle politologů vládě začínají těžké časy. V horní komoře teď má většinu opozice, to by mohl být v budoucnu velký problém.

"Vláda bude muset našlapovat velmi opatrně a hledat ke každému návrhu zákona shodu nejen v Poslanecké sněmovně, ale i Senátu a to je tedy velmi těžká disciplína," myslí si politolog Jan Herzmann.

"Pro nás to posílení v Senátu je hodně důležité. My budeme mnohem důsledněji prosazovat naše programové priority a tlačit vládu k tomu, co slíbila," uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Zatím má ODS v Senátu jistých 13 křesel, k těm by ale mohla přibýt další. Strana bude jednat o spolupráci i se zvolenými nezávislými senátory, které podpořila. Jedním z nich je i bývalý kandidát na prezidenta Pavel Fischer.

"Spolupracoval jsem se čtyřmi politickými stranami - ODS, KDU-ČSL, TOP09, Starostové a nezávislí a do jednoho z těch klubů vstoupím, ale do jakého z nich, to se teprve uvidí," sdělil Fischer.

Do čela Senátu může nominovat svého kandidáta nejen ODS, ale i Starostové a nezávislí. Nejčastěji se mezi politiky začalo v této souvislosti skloňovat jméno Jaroslava Kubery z ODS.

"To ani neumím vyhodnotit, jaká by to byla čest. To by bylo neuvěřitelné vyvrcholení celé mé politické kariéry," uvedl Kubera.

"Klub ODS je nejsilnější, tak potom je to asi jeho právo někoho nominovat. Měl by to být člověk, který má zkušenost s fungováním horní komory," myslí si předseda ČSSD Jan Hamáček.

"Já jsem přesvědčený, že musí si to vyhodnotit ODS, zda takový kandidát je průchodný a pak je to na senátorech, protože je to v jejich rukou," sdělil předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

Senátoři by si nového předsedu měli zvolit na ustavující schůzi, která se koná 14. listopadu.