ANO se v Brně nevzdává, snaží se koalici na magistrátu zlomit

Brno je po volbách stále ve velké nejistotě. Brněnský primátor Petr Vokřál se snaží zlomit koalici, která proti němu vznikla na magistrátu. Nabídku na spolupráci dostali Piráti, ale ti ji zatím odmítají.

Krátce po komunálních volbách to vypadalo, že dosavadní primátor Petr Vokřál bez problémů složí novou koalici. "Nabízí se nejjednodušší varianta s ODS, ale chceme to co nejširší," popsal Vokřál.

ODS ale upekla jinou koalici Vokřálovi za zády a vypadá to, že novou primátorkou Brna se tak po dvaceti letech stane žena. "Je to cesta, která se ukázala z dnešního pohledu jako cesta možná, z našeho pohledu jako cesta nejlepší," uvedla kandidátka na primátorku Markéta Vaňková.

Hnutí ANO se ale nechce vzdát a na nové členy koalice tlačí ze všech stran. Vokřálovi vyjednavači oslovili jako první Piráty, se kterými původně spolupracovat vůbec nechtěli.

"Jsme byli osloveni ke spolupráci na této platformě, což nám dává větší smysl než zůstat v opozici," reagoval lídr Pirátů Tomáš Koláčný. Piráti dostali jinou nabídku, ale zatím ji odmítají. Podle některých zdrojů tlačí Vokřálovi lidé i na sociální demokraty, kterým údajně mají hrozit rozpadem krajské koalice.