Franklin Templeton: Biotech pohání inovace

Po dosažení maxim v červenci 2015 začaly biotechnologické akciové tituly měřené NASDAQ Biotechnology Indexem zaostávat za S&P 500. Biotechnologický index se sice z minim z listopadu 2016 již oklepal, nicméně na tyto akcie dopadly obavy ohledně možné přísnější americké legislativy ohledně cen léků na předpis.

Přestože americká politika je nejistá, vnímá investiční společnost Franklin Templeton jak biotechnologický průmysl, tak i širší sektor globální zdravotní péče jako dlouhodobě zdravý. Demografické trendy, rozsáhlá inovace a lékařské objevy podle nich posilují poptávku po zdravotní péči.

Demografie podporou biotechu

Díky lékařským pokrokům má svět větší počet lidí nad 65 let než kdykoliv předtím, a to hlavně v rozvinutých státech, viz mapa.

Jak obyvatelstvo stárne, spotřebovává více léků a utrácí více za zdravotnické služby než mladší generace. Lidé nad 65 let utratí za léky na předpis a zdravotní péči více než dvakrát tolik, co lidé mezi 20. a 40. rokem života.



Franklin Templeton se domnívá, že americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA)by mohl přistoupit k rychlejšímu procesu hodnocení kritických léčiv od klinických testů až po finální schválení. V roce 2017 byl roční počet schválených léčiv FDA více než dvojnásobný proti roku 2016. Rok 2018 by pak měl být dalším silným rokem pro schvalování léků, kterých k 30. srpnu bylo 34.

Inovace a objevy

Dle názoru Franklin Templeton se blížíme bodu, kdy budeme moci rovnou diagnostikovat a potvrdit rakovinu skrze krevní testy. Vědci jsou nyní schopni vystopovat rakovinovou DNA, kterou vylučují nádory do krevního řečiště. Krevní testy by tak umožnily vystopovat rakovinu v raném stádiu předtím, než se objeví symptomy.

Další zajímavou a inovativní oblastí biotechu je úprava genů, která opravuje genetické mutace. Na rozdíl od tradiční genové terapie cílí technologie úpravy genů přímo na opravu vadných genů, které způsobují nemoc. Odříznou se vlákna v konkrétním místě a vědci pak nechtěný gen nahradí tím opraveným.

Také personalizovaná medicína je čím dál tím reálnější s tím, jak věda postupuje. Personalizovaná medicína dodává správné léky a ošetření odpovídajícím pacientům.

Navzdory rozsahu investičních příležitostí u biotechnologických akcií, zůstává Franklin Templeton, co se investičních příležitostí týče, disciplinovaný a vysoce selektivní. Teprve začínáme sklízet výhody biotechnologického pokroku minulých 10 až 15 let. Nové objevy podporují další investice do vědy a vývoje, a tak Franklin Templeton vnímá biotechnologický průmysl jako úžasnou příležitost.

Zdroj: Franklin Templeton