Exkluzivní průzkum po volbách, lidé by preferovali jiné koalice

Lidé jsou s výsledkem komunálních voleb většinou spokojeni. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti SANEP pro televizi Nova. Například Pražané by ale preferovali jinou koalici. Chtěli by, aby se na spravování magistrátu podílela vítězná ODS. Naopak by vynechali Piráty a Prahu sobě. Na místě primátora by se jim podle průzkumu líbil Jiří Pospíšil.

Ti, kdo minulý týden přišli vhodit do urny svůj hlas, jsou s volbou podle průzkumu víceméně spokojeni. Vůbec nejspokojenější jsou voliči v Praze. Tam si výsledek pochvaluje skoro 78 procent lidí.

"Ukazuje to, že byla velká poptávka po nových lidech v politice, po nových uskupeních. Byla velká poptávka po tom pokárat Andreje Babiše, přistřihnout mu křidélka, aby nebyl dominantní silou," zhodnotil politolog Jan Kubáček.

"Do pražského zastupitelstva se dostalo pět přibližně stejně silných subjektů, myslím si, že je to dobrý základ pro vytvoření stabilní koalice," zhodnotil člen Pirátů Zdeněk Hřib.

A jak to vypadá, koalice se teď pomalu rodí. Jenže bez vítěze voleb ODS. "My jsme jasně deklarovali, že preferovaná varianta je pro nás uzavřít koalici s Prahou sobě a Spojenými sílami pro Prahu," doplnil Hřib.