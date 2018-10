Viceguvernér Hampl: ČNB může v listopadu znovu zvýšit sazby

Úrokové sazby České národní banky (ČNB) by měly nadále růst a jejich další zvýšení je možné už na příštím měnovém zasedání 1.listopadu, řekl dnes viceguvernér Mojmír Hampl. Na jeho názoru, že v normalizaci měnové politiky je třeba pokračovat, prý nic nezměnila ani nejnovější data o inflaci.

"Jasně. Uvidíme, co přinese prognóza, ale pořád platí teze, že by to muselo být něco opravdu významného, zásadního, radikálního, co by můj pohled změnilo," řekl Hampl na dotaz, zda bude na příštím zasedání hlasovat pro zvýšení sazeb.

Hampl dále řekl, že ani aktuální data o inflaci, která ukázala největší meziměsíční pokles spotřebitelských cen za téměř tři roky, nezměnila jeho názor, že je třeba pokračovat v normalizaci úrovně úrokových sazeb.

"Tahle cesta by měla pokračovat. Jediné, co by mě mohlo přesvědčit, že nemá pokračovat, jsou nějaká překvapení, která musí být poměrně významná a dramatická, ať už z domácího prostředí nebo ze zahraničního. Žádná taková já nevidím, ani teď v posledních číslech," řekl Hampl novinářům na okraj přednášky na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.

"Je to velice opatrný, velice postupný návrat k normálu, ale to hlavní: není v této fázi ekonomického cyklu normální mít tuto úroveň základní úrokové sazby, normální by byla vyšší," dodal viguvernér, jemuž po listopadovém zasedání skončí mandát v bankovní radě.

Zdroj: Reuters