Ranní přehled: Při nízké aktivitě investorů se pražské burze dařilo

Komentář k akciovému trhu

Pražská burza - Index PX: 1,107 bodů (+0.7% d/d); objem: 230 mil. Kč

Regionu střední a východní Evropy se při středečním obchodování dařilo. Pražská burza si dokonce připsala +0,74 %. Aktivita investorů byla nicméně oproti úvodu týdne nižší.

Pozitivní náladu podpořily spekulace v italských denících, že schodek italského rozpočtu by snad v následujících letech mohl zvolna klesat. To se projevilo zejména na bankovním sektoru. Erste Group si připsala +1,29 %, když posílila na 927,4 Kč. Moneta atakovala lokální maxima a uzavřela na 82,4 Kč silnější o +0,73 %. Komerční banka uzavřela bez větší změny na 909 Kč.

Radost investorům však přinesl také Avast po té, co významný technologický fond nakupoval akcie společnosti. Cenu ČEZu pak podpořilo nové doporučení s růstem cílové ceny na 632 z 504 Kč. ČEZ zakončil obchodování na 572 Kč silnější o +0,88 %.

USA - Dow Jones: 26,828 (+0.2%); S&P500: 2,926 (+0.1%); Nasdaq: 8,025 (+0.3%)

Wall Street pokračovala v raste i vo včerajší obchodný deň i keď väčšinu svojich ziskov k záveru odovzdala. Dow Jones ale aj tak uzavrel na svojich historických maximách a blíži sa ku hranici 27 000 bodov. Včera zamierili vyššie aj technológie, Nasdaq +0,3%. Investorov potešila správa z trhu práce kde sa v Septembri vytvorilo viac pracovných miest ako trh očakával.

Dolár posilňoval a zlato je opäť pod hranicou 1 200USD/unce. Ropa po pravidelných týždenných zásobách pripisuje ďalšie zisky a posúva sa na štvôr-ročné maximá, WTI +1,6%. Americké desať-ročné dlhopisy ukončili deň na výnosnosti 3,16% p.a.

Komentář k devizovému trhu

Koruna k euru bez zpráv ve středu posílila z 25,8 na 25,7 CZK/EUR, tj. vrátila se na úrovně, kde byla v pátek. Ostatní měny v regionu během dne zaznamenaly mírné výkyvy na obě strany, ale k žádné výraznější změně nedošlo.

Eurodolarový trh poslední 2 dny kolísal v širším pásmu kolem 1,155 USD/EUR a ve středu k žádné změně trendu nedošlo. Koruna k dolaru se držela kolem 22,3 CZK/USD.



Kalendář – významné události

14:30 – USA: týdenní data z trhu práce

16:00 – USA: průmyslové zakázky (srpen)