Čínský Tencent se po šesti letech podrobí restrukturalizaci

Čínský internetový gigant Tencent Holdings se poprvé po šesti letech podrobí restrukturalizaci. Firmu obchodovanou na burze v Hongkongu k tomu přiměla přísnější státní regulace a první čtvrtletní ztráta po téměř 13 letech. Společnost, která prodává především videohry, ale provozuje mimo jiné i největší čínskou sociální síť WeChat s více než miliardou uživatelů, dnes upřesnila, že sloučí svých sedm podnikatelských skupin do šesti. Jednou z nich bude i nově vzniklá divize pro cloudové služby a chytrý průmysl.



Tencent, zasažený intenzivním tažením Pekingu proti internetovému gamblerství, podle svého prohlášení hodlá dále zkoumat možnosti propojování technologií a sociálního obsahu a chce dále podpořit změnu směrem od uživatelského k průmyslovému internetu. Za tím účelem také sestaví technologický výbor.





Firma založená v roce 1998 investuje do mnoha sektorů včetně hazardních her, zábavy, cloudových služeb nebo internetového finančnictví. V Číně konkuruje místnímu největšímu internetovému obchodu Alibaba V loňském roce překonal Tencent co do tržní hodnoty americkou firmu Facebook , když jeho hodnota překonala 500 miliard dolarů (11 bilionů Kč ). Patří mezi deset nejhodnotnějších veřejně obchodovaných firem na světě. V létě společnost oznámila, že plánuje oddělit svou divizi pro streamování hudby do samostatného podniku a nabídnout jeho akcie na burze ve Spojených státech.