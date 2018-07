Extrémní býčí hodnoty u vzácných kovů – navzdory tomu pokles ceny

Trh má vždy pravdu…

…to je stará burziánská moudrost, kterou je nutné vždy pokorně přijmout. Patří to už k samotnému charakteru trhu obecně. Trpělivost investora je někdy vystavena těžkým zkouškám a může trvat nějakou dobu, než trh sám rozezná nerovnováhy a koriguje ceny daného aktiva. Dá se říci, že z krátkodobého hlediska májí trhy sklon k přehánění. Někdy předbíhají realitu a jindy za ní zaostávají.

André Kostolany – důstojný pán na procházce se psem.

Trefně vysvětlil tento tržní fenomén známý německý investor André Kostolany, kterému vydržela jeho investorská vášeň až do jeho 93. roku života. Ceny akcií (a aktiv obecně) přirovnává chování psa na procházce se svým pánem. Pán jde vpřed svou důstojnou chůzí. Chvíli vede psa na vodítku a pohybují se tedy stejným tempem. Jindy ho z vodítka odepne a pes pánovi uteče o stovky metrů dopředu, než se zastaví a rozběhne se k pánovi zase naproti nebo dokonce se zaběhne do protisměru a skončí daleko za pánem.

A v tom je právě recept úspěchu těch nejúspěšnějších. Ti totiž kupují vždy to, co druzí nechtějí a zbavují se aktiv, která zase euforicky kupují ostatní. Tomuto investičnímu stylu se říká anticyklický. Jde o to, obrazně řečeno, koupit 1 korunu za 50 haléřů a časem ji zase prodat za 1,50 koruny.

Zlato a vzácné kovy jsou podhodnocené…

Zlato a vzácné kovy májí, na rozdíl od všech ostatních aktiv (akcie, nemovitosti, dluhopisy, průmyslové kovy, ropa, umělecké předměty) za sebou pětiletou cyklickou korekturu (2011-2016) a poslední dva roky pracují na vytvoření dna a obratové formaci (2016-2018).

Navzdory četným býčím signálům však poslední 3 měsíce ztrácí zlato v USD ca 7,9% a v EURO ca 3,8%.

Nálada je podle indikátorů měřících sentiment investorů hluboko pod bodem mrazu a média vypustila zlato ze svých repertoárů. A to jsou právě ingredience, ze kterých se vaří trend.

V minulosti, vždy když indikátory dosáhly takových silných býčích hodnot, následoval v dalších třech měsících vzestup o průměrně o 13,4%. Pokud by se tento scénář opakoval, znamenalo by to, že by se zlato dostalo na cenu 1410 USD/unci, tedy přes hranici aktuálně nejdůležitější technické bariery 1370/1375 USD (v grafu níže modrá linie). Pokoření této „bojové“ linie by fungovalo jako startovní výstřel pro nový vzestupný trend po 7 letech poklesů a stagnací.

Graf 1: Cena zlata v USD, 2013 až 2018

Zlato kleslo na 1220 USD a opakovaně se nepodařilo pokořit hranici 1370/1375 USD (modrá linie odporu). Většina indikátorů jsou však na hodnotách, na kterých se nacházely v červeně označených fázích.

(Zdroj: Stockcharts.com/Krisensicherinvestieren)

Bez ohledu na to, zda zlato a vzácné kovy přejdou do vzestupného trendu již zítra nebo si budou muset investoři ještě počkat, se nic nemění na tisícileté pravdě o vnitřní hodnotě pravých peněz – tedy fyzickém zlatu. Na rozdíl od stovek miliard USD spekulativních finančních odvozenin od zlata, představuje skutečné disponibilní množství fyzického zlata v podobě investičních slitků či mincí naprosto bezvýznamný zlomek. A papírové zlato není žádné zlato. Jsou zase jen papírové peníze.

Dlužno dodat, že poslední léta zažívá zlato renesanci především mezi drobnou klientelou, která hledá alternativy k dříve výnosným úrokovým finančním nástrojům a současně substanční aktivum, které je ochrání před plíživou inflací a systémovými riziky, která se navíc od poslední krize v roce 2008 ještě výrazně zvýšila.

Stoupá především zájem o programy postupných nákupů, neboli „spoření“ zlatých slitků. Nástroj, který umožňuje po malých částkách pravidelnými nákupy naspořit pro sebe, své děti nebo vnuky základní pilíř z investičních zlatých slitků. Naše společnost registruje prudký nárůst zájmů o produkt AuRENTA® nejen doma, ale i v zahraničí, kde je naše AuRENTA® v licenci provozována pod různými obchodními názvy partnery v Německu a Švýcarsku. Příliv nových smluv aktuálně čítá dohromady přes 1500 smluv měsíčně se stoupající tendencí.

Řečeno slovy Anthonyho Dedena: „Smysl zlata spočívá v jeho vlastnictví, nikoliv v ceně.“