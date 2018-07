Stávající paušály jsou výhodné pro všechny

Komentář Aleny Schillerové, ministryně financí

Reakce na: „Pro podnikatele chystají poslanci jednodušší daně, hnutí ANO je proti“

Zdroj: Hospodářské noviny | datum: 11. 7. 2018 | autor: Jan Prokeš

V posledních dnech se diskutovalo o návrhu opozice na zvýšení výdajových paušálů pro podnikatele na úroveň před balíčkem 2017, tj. na hranici 2 mil. Kč. Padla dokonce tvrzení, že Ministerstvo financí svým nesouhlasem s tímto návrhem odmítá jednodušší daně pro podnikatele. Ráda bych proto vysvětlila, jaké jsou skutečné důvody našeho nesouhlasu.

Smyslem výdajových paušálů je usnadnit drobným podnikatelům administrativu spojenou s plněním daňových povinností. Podnikatel, který uplatňuje výdajový paušál, nemusí pracně schraňovat všechny faktury a účty za účelem vykazování nákladů. Poslanecký návrh však naprosto přehlíží skutečnost, že při příjmu nad 1 mil. Kč se ve většině případů podnikatel automaticky stává plátcem DPH a musí vést přehled všech svých výdajů.

Podle dostupných dat z finanční správy z roku 2016, tj. z období, kdy byly výdajové paušály zastropovány ještě z mezního příjmu 2 mil. Kč, spadalo pod hranici jednoho milionu více než 84 % poplatníků, kteří mohli dle vlastního uvážení využít institutu paušálních výdajů. Této skupiny poplatníků se tedy snížení stropu výdajových paušálů vůbec nedotklo, naopak od roku 2017 znovu získali možnost odečíst si slevu na děti a manželku či manžela. Výdajové paušály byly a jsou využívány velmi hojně. Například v oborech vzdělávání, poradenství, administrativě nebo informačních technologiích tohoto institutu využilo více než 70 % poplatníků.

Návrh by především znamenal nárůst rozdílu ve zdanění mezi jednotlivými skupinami obyvatel. Vedle často zmiňovaného rozdílu mezi zaměstnanci a podnikateli by návrh vedl i ke zvýšení rozdílů ve zdanění mezi jednotlivými skupinami osob samostatně výdělečně činných. Výhodu by získali ti, kteří ke svému zaměstnání potřebují minimum výdajů, tj. typicky podnikatelé na hraně tzv. švarcsystému. Těmto podnikatelům totiž výdajové paušály umožňují často uplatnit v zásadě násobně více výdajů než reálně vynaloží. Naopak u profesí, které mají vyšší nákladovost, nemá tento posun větší význam. Opětovné zvýšení limitu byt tak vůbec nevedlo k opozicí deklarovanému snížení administrativy, ale pouze k rozšíření prostoru pro daňovou optimalizaci bez změny administrativní zátěže.

Alena Schillerová

ministryně financí