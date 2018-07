Středeční obchodní seance 18. 7. 2018

Středa 18. 7. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,22 %), S&P500 (+0,40 %) a NASDAQ (+0,63 %).

Evropa: DAX (+0,80 %), FTSE 100 (+0,34 %) CAC40 (+0,24 %).

Čína: Hang Seng (-0,15 %), Shanghai Comp. (+0,04 %), CSI 300 (-0,26 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+0,43 %).

-----------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-----------------------------------------------------------

EUR: (11:00) – Indexy spotřebitelských cen CPI (červen)

USA: (14:30) – Stavební povolenky, Nově zahájené stavby domů

FED: (16:00) – Jerome Powell (The House Financial Services Committee, U.S. Congress)

FED: (20:00) – Béžová kniha americké centrální banky

-----------------------------------------------------------

/CL: (úterý) – Týdenní změna zásob ropy dle API: +0,629 M, min. -6,796 M

/CL: (16:30) – Týdenní změna zásob ropy dle EIA: oček. -6,182 M, min. -12,6 M

-----------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy během úterní obchodní seance posilovaly a obchodování se neslo v pozitivní náladě. Nejvíce se opět dařilo technologiím a sektoru zdravotnictví. Index Nasdaq zakončil seanci na historickém maximu. Sentimentu pomáhá také výsledková sezóna v USA za 2Q 2018, která se vyvíjí doposud velmi optimisticky.

FED – Jerome Powell v Kongresu USA

Zdrojem včerejšího zájmu investorů bylo však vystoupení předsedy americké centrální banky před bankovní komisí Kongresu USA. Jerome Powell oznámil, že hospodářství Spojených států je na mnohaletém vrcholu. Trh práce zůstává silný a inflace se drží okolo 2% cíle. Powell však zmínil, že by globální ekonomiku mohly vykolejit aktuálně probíhající obchodní války. Šéf Fedu signalizoval nejen to, že americké hospodářství si podle jeho názoru vede dobře, ale také že éra stabilního růstu může pokračovat za předpokladu, že Fed bude činit správná rozhodnutí. S odpovídající měnovou politikou zůstane po několik příštích let trh práce silný a inflace u monetárního cíle. Vyslal tak jeden z dosud nejsilnějších signálů, že více než deset let po hluboké krizi a recesi Spojených států má centrální banka na dosah naplnění svého duálního cíle. Fed věří v postupné zvyšování úrokové sazby tak, aby centrální banka držela tempo s posilující ekonomikou, ale nezvedla sazby příliš rychle nebo příliš vysoko, že by to oslabilo růst. Pro sebe si nicméně ponechal názor na to, jaké je odpovídající tempo zvyšování sazeb nebo zda se domnívá, podobně jako někteří kolegové v bankovní radě, že zůstane-li inflace pod kontrolou, měla by banka někdy v příštím roce cyklus utahování měnové politiky pozastavit.

Dnes zasedání pokračuje a Powell bude čelit dalším otázkám před Komisí pro finanční služby (The House Financial Services Committee). Dočkáme se také výhledu americké centrální banky v podobě zveřejnění Béžové knihy. Z Evropy dojdou data indexů spotřebitelských cen (CPI). V odpoledních hodinách Amerika reportuje další data z trhu práce a obchodníci mohou očekávat další porci hospodářských výsledků za druhý kvartál. Futures na evropské a americké hlavní indexy jsou dnes nastaveny optimisticky v zeleném.

Výsledková sezóna 2Q 2018 - American Express (AXP), IBM (IBM), Morgan Stanley (MS), US Bancorp (USB), eBay (EBAY).