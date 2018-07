Okurková sezóna podle Bank of America může dostat hořký nádech

Vývoj na finančních trzích se nápadně podobá roku 1998. To si myslí investiční gigant Bank of America. Rozvojové trhy či tzv. emerging markets zažívají kvůli silnějšímu dolaru a vyšším sazbám v USA výprodej, zatímco v důsledku optimismu, který zachvátil americkou ekonomiku, technologické společnosti vystoupaly na nová maxima. To vše kopíruje scénář z doby před 20 lety.

Odtržení USA od celosvětové reality, zplošťující se dluhopisová křivka (tedy snižující se rozdíl mezi krátkými a dlouhými výnosy), kolabující rozvojové trhy – v tom všem lze vidět podobnosti. K těmto závěrům dospěli ve svém průzkumu stratégové banky.

Roku 1997 krize započala lokální devalvací thajského bahtu. Panika se rychle rozšířila i do dalších zemí a situace eskalovala o rok později ruským defaultem. Netrvalo dlouho a přišel pád investičního fondu Long Term Capital Management (LTCM), což krizi vyhrotilo.

Utěsňování monetární politiky, započaté v roce 1990, vedlo k posilnění dolaru až o 25 % během tří let předcházejících vypuknutí krize. Dluhopisová křivka nabyla inverzní charakter a ta současná se jí začíná nápadně podobat.

Finanční panika měla ve svém důsledku na svědomí i vznik dotcom bubliny v roce 2000.

Navzdory četným podobnostem nutně neplatí, že se historie bude opakovat. Analytici BoFA očekávají pokles indexu NASDAQ, propad 30ročního výnosu k 2,5 % a dolarového indexu zpět k 90.

Je třeba si uvědomit, že spready mezi bondy zažívají prudký nárůst a rizikové dluhopisy silný výprodej. Finanční subindex v USA pokračuje v historicky nejdelší sérii ztrát a výrazně přeprodaný trh technologických akcií pravděpodobně povede k větší korekci na akciích.

FED navíc plánuje během tohoto roku další dvě zvyšování sazeb. Takový krok slibuje další posílení dolaru, ale také podpoření paniky na rozvojových trzích.

Nechejme se tedy překvapit, jaký to vše bude mít dopad. Burzy buď přečkají léto v klidu, nebo dojde k razantnějšímu propadu, před kterým varovali i mnohé v investičním světě známé osobnosti.