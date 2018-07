Dobrá zpráva: Británie nezdraží školné pro studenty z EU

Čeští a další evropští studenti mířící do Velké Británie za studiem budou mít i v roce 2019 možnost studovat za stejné ceny, za jaké studují Britové. Takzvané tranzitní období Brexitu, které začne příští rok na jaře, hrozilo zvyšováním školného. Britská vláda naštěstí zatím rozhodla proti zdražování.

Velká Británie je oblíbenou zemí nejen pro studium v programu Erasmus, kdy Češi vyjíždí na jeden až dva semestry do zahraničí v rámci tuzemského studia, ale i pro ty, kteří se rozhodnou pro kompletní zahraniční studium. Lákají především prestižní univerzity jako jsou Oxford, Cambridge nebo London School of Economics.

Britské školství je však zpoplatněné, a právě to je pro některé Čechy komplikací. Do roku 2018 měli studenti z EU garantované, že budou platit úplně stejně jako jejich britští spolužáci. Jak to bude s tranzitním obdobím v roce 2019 ale zatím nebylo jasné. Podle britského listu Daily Mirror naštěstí britská vláda schválila, že evropští studenti, kteří na školy nastoupí v září 2019, budou mít nadále stejné podmínky - a to po celou dobu studia, v případě tříletého bakaláře tedy až do roku 2022. Jak to ale bude s těmi, kteří nastoupí v roce 2020, zatím britská vláda neoznámila.

"Když jsem se v roce 2017 hlásila do Liverpoolu, už tenkrát hrozilo, že to bude naposledy za poměrně výhodných podmínek. Je skvělé, že to britská vláda dál prodloužila, studium v zahraničí určitě stojí za to," řekla pro TN.cz čtenářka, která studuje magisterský program na University of Liverpool.

Velká Británie nabízí a bude nadále nabízet i pro studenty z EU systém výhodných studentských půjček, díky kterým se studium stává velmi dostupným. Podobný systém ale nemohou využít lidé mimo EU, kteří navíc za studium už tak platí astronomické částky.

Kromě půjček mohou studenti z Česka využít buď vlastního financování či žádosti o stipendium přímo na vybrané univerzitě. Existuje také několik nadací, u kterých je možné žádat o částečné či plné pokrytí školného, případně i nákladů na bydlení. Mezi takové se řadí například Bakala Foundation, Open Society Fund Praha, The Kellner Family Foundation nebo Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových.