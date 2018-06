Prověřujte si své finanční poradce, stát to za vás neudělá

S poskytovateli finančního poradenství se roztrhl pytel. Dlouho neregulovaná oblast dávala prostor označovat za specialisty na finance i takové jedince, kteří mají sami s finanční gramotností problémy.

Regulatorní opatření České národní banky, která uvalila na investiční poradce, prodejce pojištění nebo poskytovatele úvěrů přísné standardy vymezující minimální znalosti pro výkon funkce, situaci samozřejmě velmi zlepšila. Ale přesto je možné konstatovat, že situace rozhodně není optimální. A to především kvůli nepružnému vzdělávacímu systému v České republice. Ten se jen velmi pomalu přizpůsobuje dynamickému vývoji v ekonomice.

Základy finanční matematiky, hospodaření s rodinným rozpočtem nebo odhalení hrozeb predátorského úvěrování jsou věci, s nimiž se žáci základních nebo středních škol seznamují pohříchu jen velmi zřídka. Nejen že neexistují přesné osnovy nebo učební pomůcky, jak tyto aspekty vyučovat, ale především neexistuje dost dobře ani patřičně proškolená síla, která by měla studentům informace předávat. Vyučující nejsou experty na finance, dost dobře jimi ve většině případů ani nemohou být, jelikož se sami neměli kde v těchto oborech kvalitně dovzdělat.

Ve světě, kde lidé nerozumí fungování úrokové míry, nechápou význam termínu RPSN a nejsou schopni jednoduché finanční principy aplikovat do vlastního rozhodování, se samozřejmě vůbec nemá cenu bavit nad tím, kde by mohli Češi získat povědomí o systematickém investování nebo obchodování na trzích.

Dost dobře se to ukazuje na příkladu různých Ponziho „pyramidových“ schémat, kdy lidé nedokáží identifikovat perpetum mobile na investice a nechají se zlákat k investování do nevýhodných produktů, často kvůli tomu, že již investovali jejich příbuzní nebo známí, kteří samozřejmě v počátcích nadšeně referují. Loni dostala od České národní banky obří pokutu jedna taková společnost. Přestože slibovala klientům garanci nereálných výnosů, investovala u ní i řada známých osobností, zejména sportovců. Lidem bez vědomostí o fungování investičních trhů nedocházelo, že zázraky na trzích se nedějí. A že garantované, výnosy a zisky v řádech desítek procent ročně prostě nemají ekonomické rácio.

Řešení je jediné – pustit do výuky finanční gramotnosti skutečné odborníky z praxe, kteří budou žáky a studenty systematicky připravovat na to, že finance v dospělém životě nejsou vždy tak jednoduché jako hospodaření s kapesným. Toto propojení však naráží na řadu bariér na obou stranách. Od nedostatku časových kapacit ve firmách a tedy i nedostatku těch odborníků, kteří jsou ochotni na školy docházet, až po strnulost na straně vzdělávacího systému, který nemá vůli více se privátnímu sektoru otevřít. Tomu často brání i legislativa či obavy, že firmy budou chtít studentům nabízet své služby nebo aspoň dělat si neplacenou reklamu.

Centrem finančního a investičního vzdělávání tedy nesjpíše i nadále zůstanou lidé z praxe, dlouholetí odborníci ve svých oborech a firmy, které kromě úspěšného působení na trzích disponují i propracovanými systémy vzdělávání svých zaměstnanců.

Kateřina Jandová

Vystudovala právo na Masarykově univerzitě v Brně. Ve vedoucích pozicích působí přes 14 let, v oblasti financí se pak pohybuje od roku 2008. Přes 7 let se zabývala oblastí compliance ve společnosti Grant Capital a.s., která na trhu působí jako investiční zprostředkovatelská společnost. Od roku 2016 je pak zodpovědná za kompletní vedení společnosti Quaentas s.r.o., která operuje v podnikání na kapitálovém trhu.

Quaentas s.r.o.

Quaentas s.r.o. je česká společnost, jejíž pole působnosti je v tuzemsku zaměřené na oblast podnikání na kapitálovém trhu. Zabývá se poskytováním investičních služeb, administrativními a technickými oblastmi týkající se investičních nástrojů.