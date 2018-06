Trump hrozí Harley-Davidsonovi: Zdaním je jako nikdy předtím

Prezident USA Donald Trump pohrozil společnosti Harley-Davidson, že zpět do USA bude moci prodávat jen s tak vysokou daní jako nikdy předtím. Firma se rozhodla přenést výrobu motorek mimo území Spojených států. Podle Trumpa ale rozhodnutí firmy s jeho politikou nesouvisí. Její zdůvodnění, že kvůli evropským dovozním clům na americké výrobky zavedeným jako odpověď na Trumpova cla na ocel a hliník by se zboží pro evropské zákazníky příliš prodražilo, neuznává. Jde podle něj jen o záminku. Akcie Harley Davidson klesají o 1,2 %.



Když Harley-Davidson své rozhodnutí oznámil, tweetoval Trump, že jde o "začátek konce". "Harleymu musí být jasné, že zpět do USA bude moci prodávat jen s vysokou daní," uvedl v dalším tweetu. "Zneužívají clo/obchodní válku jako výmluvu," dodal.





Early this year Harley-Davidson said they would move much of their plant operations in Kansas City to Thailand. That was long before Tariffs were announced. Hence, they were just using Tariffs/Trade War as an excuse. Shows how unbalanced & unfair trade is, but we will fix it.....