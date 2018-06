Investorský magazín: Emoce v investování a budoucnost poradenství ve světě robotů

Emoce prý do investování nepatří. Tvrdí to i jeden z nejúspěšnějších investorů všech dob Warren Buffett. Je to pravda? A jaké škody nám mohou emoce při investování způsobit? Na to odpovídá aktuální Investorský magazín. Také se podíváme na to, jak se technologický pokrok promítne do práce finančních poradců, a zastřílíme tak trochu do vlastních řad, s nadsázkou si totiž posvítíme na finanční novinařinu. Závěr jako vždy obstará ekonomický kalendář na nový obchodní týden.





