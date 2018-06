Zběsilé zdražování pohonných v ČR je pryč, na obzoru je do prázdnin zlevňování

Ceny pohonných hmot v ČR se po dlouhých týdnech nepřetržitého a až zběsilého růst stabilizovaly. Dokonce po většinu uplynulého týdne klesaly, což se přihodilo poprvé od letošního března. Jak benzín, tak nafta tudíž sestoupily z mnohaletých maxim. Na ta se vyhouply v prvním červnovém týdnu, kdy zaznamenaly svoji dosud nejvyšší cenovou úroveň za celé období od prosince 2014.

Důvodem stabilizace cen pohonných hmot je zastavení růstu cen ropy a rovněž zastavení posilování dolaru vůči koruně, které zvyšovalo korunovou cenu pohonných hmot. V květnu ropa zdražila na své rovněž několikaleté maximum, na nejvyšší úroveň od prosince 2014, pod vlivem blízkovýchodního napětí, obav z výpadku dodávek íránské a venezuelské ropy a také kvůli růstu globální poptávky, daném celosvětovou ekonomickou expanzí. Globální poptávka však nyní v důsledku zdražení oslabila, což přispívá ke zmírnění tlaku na růst cen ropy. Severomořská ropa Brent se tak pohybuje v cenovém pásmu kolem 75, resp. 76 dolarů za barel.

Trh napjatě očekává jednání kartelu OPEC příští týden, jehož se zúčastní i další klíčoví těžaři v čele s Ruskem. Podle informací z trhu Trumpova administrativa tlačí na Rijád, aby navýšil stávající limity těžby, na nichž se OPEC a další těžaři dříve dohodli a které přispěly k růstu cen ropy až nad mírně nad 80 dolarů za barel. Takový tlak by mohl slavit úspěch, neboť Washington předtím posílil pozici Rijádu na Blízkém východě svým odstoupeném od takzvané jaderné dohody s Íránem a Rijád by se mu tedy nyní mohl „revanšovat“.

Méně jasný může být postoj Ruska, které má s Washingtonem mnohem horší vztahy než Saúdská Arábie. Rusko ovšem už od prvního letošního čtvrtletí signalizuje slabší ochotu dodržovat závazky dohody o omezení těžby. Nechce dopustit růst cen ropy výrazněji nad 80 dolarů za barel, protože to z hlediska svých veřejných financí nepotřebuje, a naopak by tak mohlo dojít k dalšímu oslabení celosvětové poptávky po ropě a růstu aktivity břidličných těžařů v USA a v důsledku toho všeho k poklesu tržního podílu Ruska na globálním trhu s ropou.

V příštím týdnu budou ceny pohonných hmot v České republice stagnovat či dále mírně klesat. K jejich dalšímu cenovému poklesu by konce června mohlo přispět zvýšení základní úrokové sazby Česká národní banky. Pravděpodobnost tohoto zvýšení v posledních dnech narůstá, neboť spotřebitelská inflace v ČR překonává inflační cíl ČNB a koruna je stále slabší, než jakou by ji naše centrální banka chtěla mít. Do začátku prázdnin by tedy pohonné hmoty v ČR měly zlevnit k 33 korunám za litr v případě benzinu a k 32,10 koruny za litr v případě nafty.

Lukáš Kovanda, Ph.D.,

hlavní ekonom společnosti Cyrrus