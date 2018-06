CZECH TOP 100: V roce 2017 předním českým firmám vzrostly tržby o 2,4 %, zisky ovšem klesly o 1,1 %

Přední místa žebříčku CZECH TOP 100 tradičně patří firmám ŠKODA AUTO, a. s., ČEZ, a. s. a AGROFERT, a. s.

Praha, 12. června 2018 – Sdružení CZECH TOP 100 vyhlásilo výsledky 24. ročníku žebříčku nejvýznamnějších firem působících v České republice a představilo žebříčky hodnotící výši tržeb, hospodářský výsledek před zdaněním a počet zaměstnanců. Zvláštní ocenění získaly i další české firmy, úspěšné při zavádění inovací a nových technologií, respektujících zásady společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje i firmy v oblasti právních a finančních služeb.

V tržbách firem vedla Škoda Auto

Tak jako v minulých letech, i letos je v čele žebříčku CZECH TOP 100 podle tržeb společnost ŠKODA AUTO, a. s. V roce 2017 zaznamenala tržby ve výši 407,4 mld. Kč, tedy o 53 mld. Kč více, než v roce 2016. Na druhé příčce se umístil ČEZ, a. s. s tržbami přes 201 mld. Kč. Skupina AGROFERT loni utržila 155 mld. Kč a obhájila třetí místo. Čtvrtá příčka patří Energetickému a průmyslovému holdingu, a. s., za tržby ve výši 153 mld. Kč. Páté místo obsadil UNIPETROL, a.s., jenž utržil přes 118 mld. Kč. Celkově tržby stovky největších firem meziročně loni rostly méně, než v roce 2016, konkrétně z 2,6 bil. Kč na 2,66 bil. Kč.

Největší zisk měla opět Škoda Auto

Nejlepšího hospodářského výsledku před zdaněním dosáhla loni opět společnost ŠKODA AUTO, a. s., a to 39,1 mld. Kč, což je o 8,3 mld. Kč více, než v roce 2016. Firmou s druhým nejvyšším ziskem se stal ČEZ, a.s., který byl v roce 2016 až pátý v pořadí. Dopomohl mu k tomu zisk ve výši 22,8 mld. Kč a nárůst o 14,4 mld. Kč. Třetí největší zisk měl UNIPETROL, a.s., který vydělal 9,9 mld. Kč. Čtvrtou nejziskovější firmou v České republice bylo v roce 2017 O2 CZECH REPUBLIC a. s. se 7 mld. Kč. Pátou potom pak AGROFERT, a.s. se 6,4 mld. Kč.

„Zisky stovky předních českých firem loni přesáhly 1

mld. Kč. První desítka žebříčku CZECH TOP 100 vydělala přes 105 mld. Kč. Prvních deset firem v kategorii Největší zaměstnavatel poskytlo v roce 2017 práci 181 tisícům lidí

uvedl u příležitosti vyhlášení letošních výsledků CZECH TOP 100 Jan Struž, předseda Sdružení CZECH TOP 100.

Poznámka: Graf znázorňuje změny dosažených tržeb u stejně umístěných společností v kategorii Top1, Top 10 a Top 100. Umístění těchto firem se může v průběhu let měnit.

Největší zaměstnavatel byl Agrofert

Firmy z žebříčku CZECH TOP 100 zpravidla patří i k největším zaměstnavatelům v ČR. Žebříček největších zaměstnavatelů tentokrát ovládl Agrofert se 32 770 a sesadil z prvního místa Českou poštu, s.p., jejíž počet zaměstnanců byl 30 807 a posunula se tak až na třetí místo za ŠKODA AUTO, a. s. zaměstnávající v roce 2017 31 626 lidí. Čtvrtý ČEZ, a.s. dal práci 28 336 lidem, páté České dráhy, a.s 14 800 zaměstnancům.

Zvláštní cenu TPA Group Gentlemanská firma 2018 získala společnost Rybářství Třeboň

V rámci spolupráce Sdružení CZECH TOP 100 s přední poradenskou firmou v oblasti daní a auditu TPA Group je vyhlašována také Zvláštní cena TPA Gentlemanská firma. Cílem je ocenit společnost, která preferuje principy etiky podnikání, společenské odpovědnosti, podpory rozvoje vědy a výzkumu, ekologie a dlouhodobé udržitelnosti podnikání a péče o vlastní zaměstnance. Letos byla oceněna společnost Rybářství Třeboň a. s. Výkonný výbor Gentlemanské firmy ocenil společnost zejména za péči o historický odkaz oboru, rozvoj a angažovanost v regionu, podporu vzdělávání, vědy a výzkumu i důraz na ochranu životního prostředí. Rybářství Třeboň a. s. bylo vybráno ze čtyř společností, které se probojovaly do finálového kola o Zvláštní cenu TPA Gentlemanská firma roku 2018. Letošními finalisty byly společnosti Semix Pluso z Otic u Opavy, Rehabilitační ústav Kladruby a Pleas Havlíčkův Brod.

CZECH Stability Award

Již po osmé letos poradenská společnost Bisnode v rámci samostatné kategorie CZECH TOP 10 zveřejnila žebříček 100 nejstabilnějších českých firem. Prestižní ocenění CZECH Stability Award za rok 2017 získala firma Cement Hranice, akciová společnost, výrobce cementů, suchých omítkových a maltových směsí a dalších pojiv. Firma má více než 60 let tradice a je členem italského koncernu Buzzi Unicem.

Žebříček stability je sestavován na základě ratingového modelu Bisnode, který měří stabilitu jednotlivých společností. Model zároveň poskytuje nezávislý pohled na současný stav firem, jejich finanční situaci, a to včetně predikce rizika úpadku firmy v následujících dvanácti měsících.

Ambasadoři České republiky

Letos už po druhé udělí Sdružení CZECH TOP 100 ocenění Ambasador České republiky. “Oceníme tak osobnosti, které se zasloužily o věhlas naší země v zahraničí v různých oblastech a my bychom jim chtěli tímto vyslovit uznání a poděkovat,“ říká Jan Struž.

V letošním roce ocenění získala česká tenisová reprezentantka Petra Kvitová, dále pak věhlasná architektka Eva Jiřičná, operní pěvkyně Gabriela Beňačková a ředitel Karlovarského filmového festivalu, herec Jiří Bartoška. Ocenění získalo i hlavní město Praha. Navázali tak na loňské oceněné – Ivanu Trump, Karla Gotta, Miroslava Černoška a Pavla Koláře.

Sdružení CZECH TOP 100

Sdružení CZECH TOP 100 vzniklo v roce 1994 s hlavním cílem pravidelně sestavovat a zveřejňovat seznam nejvýznamnějších společností v České republice a na základě porovnání vybraných ekonomických ukazatelů je seřadit do uceleného žebříčku. V současné době vyhlašuje každoročně celou řadu žebříčků – např. 100 nejvýznamnějších firem ČR, 100 obdivovaných firem ČR nebo žebříček Nejlepších výročních zpráv. Dále organizuje doprovodné programy, konference a odborná diskusní fóra. Více informací o společnosti najdete na www.czechtop100.cz.

