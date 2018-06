Obavy z inflace tlačí nahoru výnosy z amerických dluhopisů

Peněžní trh v USA (zde ve smyslu trh s finančními nástroji splatnými do jednoho roku) zažívá nejlepší období za posledních osm let. I přes růst akcií na nová maxima i růst výnosů minulý týden proudilo obrovské množství kapitálu do peněžních fondů. Celkový kapitál těchto fondů dosáhl až 2,9 miliard amerických dolarů, což jsou osmiletá maxima. V amerických vládních fondech peněžního trhu se objem majetku zvýšil na 2,27 miliard dolarů.

Proč tedy investoři sahají do těchto fondů, které operují primárně s hotovostí? Důvod je velmi jednoduchý - výnos je mnohem vyšší než v předchozích letech a pravděpodobně bude dále růst.

4týdenní pokladniční poukázky mají aktuálně anualizovaný výnos 1,77 % oproti 0,77 % před rokem. Tříměsíční poukázka je nyní za 1,92 % oproti 0,99 % v létě 2017 a 6měsíční výnos dosáhl 2,1 % proti 1,1 % z června minulého roku.

To je vskutku významný nárůst výnosů na kratším konci výnosové křivky a může za to zejména zvýšení úrokových sazeb americkým Federálním rezervním systémem, ale i předpokládané rychlé navýšení dluhu v USA, kdy investoři začínají od vlády požadovat vyšší výnos za potenciálně vyšší riziko. Inflace navíc začíná růst v USA rychleji a rychleji, a to se projevuje do růstů výnosů na dluhopisech.

Strach z inflace dokumentuje i následující příklad. Výnos z dvouletých tzv. TIPS (tedy dluhopisech očištěných o inflaci) byl minulý únor pouze na 1,2 % - nominální výnos na běžných dvouletých dluhopisech byl tedy nižší než míra inflace. Reálně tak investoři držící tyto dluhopisy ztráceli, protože inflace byla vyšší.

Dnes je ale realita úplně jiná a výnos z dvouletých TIPS je aktuálně okolo 0,72 %, což je nejvíce od roku 2009. Inflační očekávání se zvětšují a s nimi roste i nominální výnos na dluhopisech.

Dluhopisová křivka se navíc zplošťuje, a to znamená, že krátký konec křivky roste rychleji než ten delší. Mnoho dluhopisových investorů očekává příchod inverzní křivky na dluhopisovém trhu už počátkem roku 2019. Většinou pak dochází k recesi a investoři by tak znovu nakupovali dluhopisy, které slouží jako imaginární bezpečný přístav.