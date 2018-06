Vývoj na devizovém trhu – ranní zprávy 11.6.2018

Klíčové události

• ČR: Míra nezaměstnanosti v květnu na úrovni 3 %.

• Německo: Obchodní bilance v dubnu v přebytku 19,4 mld. EUR. Průmyslová produkce v dubnu -0,1 % m/m.

• USA: Velkoobchodní zásoby v dubnu +0,1 % m/m.

Vývoj na devizovém trhu

• EURCZK: Koruna v pátek po 10. hodině oslabila k 25,89 CZK/EUR, záhy však tyto ztráty umazala a obchodování se do pozdního odpoledne vrátilo do blízkosti hranice 25,80 CZK/EUR. Dnes bude zveřejněn výsledek květnové inflace, který pravděpodobně bude na červnovém zasedání bankovní rady ČNB hrát podstatnou roli při debatě o tom, kdy zvýšit úrokové sazby.

• USDCZK & PLNCZK: Na páru s americkým dolarem koruna pokračovala v korekci zisků, které nasbírala v první polovině minulého týdne. Obchodování se v ranních hodinách přesunulo nad hranici 21,90 CZK/USD a v závěru odpoledne se kurz kotoval na 21,98 CZK/USD. Na páru se zlotým koruna slábla do pozdního odpoledne až k 6,035 CZK/PLN.

• EURHUF & EURPLN: Polský zlotý během pátečního dopoledne slábl k hladině 4,295 PLN/EUR, posléze se mu podařilo veškeré ztráty umazat a vrátil se do blízkosti 4,278 PLN/EUR. Forint opět zamířil směrem k hranici 320 HUF/EUR a na konci obchodní seance se kotoval na 320,3 HUF/EUR.

• EURUSD: Na hlavním měnovém páru měl navrch americký dolar, který v průběhu dne dosáhl až k hranici 1,173 USD/EUR. Do závěru evropské seance pak tyto zisky zredukoval k 1,177 USD/EUR. Vývoj na trhu bude tento týden ve vleku zasedání centrálních bank, a to konkrétně americké centrální banky (Fedu) ve středu večer a Evropské centrální banky (ECB) ve čtvrtek odpoledne. Fed pravděpodobně zvýší úrokové sazby o 0,25 % již podruhé v tomto roce a podle všeho zopakuje záměr učinit ještě i třetí zvýšení sazeb do konce letošního roku. ECB se sazbami hýbat nebude, hlavní tématem tak bude termín ukončení nákupů aktiv (kvantitativní uvolňování – QE). Jako pravděpodobný termín se momentálně jeví konec tohoto roku. Nejistá a relativně znepokojující aktuální politická situace v Itálii by ECB měla zneklidňovat a přimět ji k větší obezřetnosti před ekonomickými problémy jižního křídla eurozóny, nicméně dle vyjádření hlavního ekonoma ECB Petera Praeta situace v Itálie nebude mít vliv na debatu okolo ukončení QE.

Očekávaná data a události

• ČR: Index spotřebitelských cen (květen)