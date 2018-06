Vy ještě neznáte pravidlo 50:30:20?

Pravidlo „50:30:20“ je jedním z nejstarších a nejčastěji uváděných tipů pro správu osobních financí, které používají finanční poradci snad ve všech zemích na Západ od České republiky a samozřejmě i v České republice a na Slovensku. O co tedy jde… 50:30:20 dělí Vaše disponibilní příjmy na různě velké části takto:

50 % by měla být maximální výše Vašich životních nákladů ve vztahu k čistým příjmům. Patří sem vše od bydlení, potravin, pojištění, pohonných hmot apod. Zpravidla se jedná o náklady, jejichž výši nejste schopni jednorázově výrazně snížit.

30 % Vašich disponibilních příjmů byste měli utrácet za věci, které „chcete“, tj. koníčky, cestování, nová elektronka apod. Samozřejmě, jedná se o maximální hranici, utratit za to co „chcete“ a ne to co „potřebujete“ byste měli max. 30 % Vašich čistých příjmů

20 % čistých příjmů byste měli být schopni ušetřit a vytvářet si tak finanční rezervu pro nečekané události typu ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnosti, případně volné finanční prostředky na koupi nového vybavení do bytu, rekonstrukci bydlení apod. Tyto prostředky Vám pomohou překlenout jednorázové investice do bydlení či dlouhodobý pokles příjmů, aniž byste museli začít rozprodávat svůj majetek, snižovat svůj životní standard či riskovat vysoká penále za nesplácení hypotéky, spotřebitelských úvěrů apod.

Pokud Vaše nezbytné životní náklady činí více než 50 % Vašich disponibilních příjmů a Vy zároveň nemáte finanční rezervu na min. 3 měsíce, je včas začít Vaši současnou finanční situaci řešit! Ideálně snížením nákladů na položky z kategorie „chci ale nepotřebuji“, pokud toto nestačí, tak se snažit alespoň po přechodnou dobu snížit své náklady na položky z části „potřebuji“.

Dále, jestli je to alespoň trochu možné, nepřestávejte si odkládat 20 % příjmů bokem ani poté, co si vytvoříte finanční rezervu na 3-6 měsíců. Myslete na to, že v životě Vás budou čekat milionové výdaje spojené s:

vlastním bydlením

výchovou dětí

životem po produktivním věku

Volné finanční prostředky investujte v diverzifikovaném portfoliu produktů, peníze si rozdělte na tzv. „krátké“ a „dlouhé“, kdy krátké peníze (ty, které budete potřebovat do 12 měsíců či finanční rezervu na 3 měsíce) si uložte do konzervativních produktů s vysokou likviditou a nízkými riziky, tj. peníze můžete vybrat prakticky ihned bez rizika toho, že zpět dostanete méně, než jste do produktu vložili.

U „dlouhých“ peněz zvažte využití dlouhodobých finančních produktů, např. podílové fondy, dluhopisy, termínované vklady. Tyto produkty jsou specifické tím, že nabízí potenciál vyšších výnosů, zároveň jsou ale méně likvidní (tj. peníze nezískáte ihned) či je s nimi spojeno riziko poklesu hodnoty vložených prostředků.