Rockefeller ukázal, jak se budou chovat firmy budoucnosti

John D. Rockefeller mezi lety 1870 a 1911 vybudoval zřejmě nejobdivuhodnější průmyslovou organizaci v historii: Standard Oil. Jeho strategie byla jednoduchá a stála na integraci ropné vertikály od průzkumu přes těžbu a logistiku až po marketing. Tento přístup mu zajišťoval konkurenční výhodu a mimo jiné využíval řadu fůzí a akvizic (M&A). Nicméně jak na stránkách Harvard Business Review poukazují David Harding a Andrew Schwedel, stejně tak docházelo k propojování firem na základě partnerství a aliancí fungujících na vzájemné důvěře. A podle nich může nastávat doba, kdy tradiční M&A budou ustupovat do pozadí a půjdeme spíše druhou Rockefellerovou cestou.



„Podívejme se na dnešní trendy v M&A. Společnosti se snaží být co nejrychlejší, chtějí být inovativní. Chápou, že k tomu potřebují určité schopnosti a dovednosti a tudíž se je snaží získat prostřednictvím fůzí a akvizic. Tradiční M&A zaměřené na získání větší velikosti dnes představují jen asi polovinu všech transakcí,“ tvrdí HBR. Zádrhel ovšem může spočívat v tom, že zmíněné dovednosti jsou z velké části vázány na konkrétní lidi a staré dobré pravidlo M&A říká, že lidi si nekoupíte. Pokud se jim totiž zachce, dají výpověď a půjdou jinam.





Snaha o získání potřebných dovedností spolu s tímto pravidlem tedy naznačuje, že v budoucnu bude pravděpodobně růst význam partnerství firem, joint ventures či investic , které pomáhají rozvíjet mladé společnosti. Tedy cokoliv, co pomůže získat schopné zaměstnance a manažery. Takový přístup se hodně podobá tomu, o co se snažil Rockefeller. Zastánci tradičních M&A mohou jako vždy přijít s řadou námitek včetně té, že něco podobného tu již bylo, ale nefungovalo to. „Jenže věci se během posledních dvaceti let dost změnily. Jednak se zvyšuje celková úspěšnost transakcí, firmy jsou při nákupech a prodejích společností šikovnější. Staré tvrzení, že většina transakcí hodnotu ničí, namísto toho, aby ji vytvářela, je dnes irelevantní,“ tvrdí HBR. A pokračuje:„Výzkum společnosti Bain ukazuje, že úspěšnost nekonvenčních transakcí se zvyšuje mnohem více, než se většinou domníváme. Joint ventures dnes vykazují podobnou úspěšnost jako tradiční M&A. Letecké společnosti zase ukazují, že dobře vytvořené aliance jsou mocným tržním nástrojem a umožňují dosáhnout výhod úspor z rozsahu. Google je zase známý tím, že talentované lidi získává akvizicemi, Intel provádí řadu různých typů transakcí.“Příkladem úspěšného netradičního přístupu mohou podle HBR být i čínské společnosti Alibaba a Tencent. Ty totiž také zakládají různá partnerství nebo částečné investice do majetkových podílů jiných firem. Podnikatelé a společnosti budoucnosti tak podle HBR budou využívat všech možných typů transakcí a nástrojů. Musí si na jednu stranu být vědomi toho, že ne každý nápad zafunguje, ale „na stranu druhou, pokud jej nevyzkouší, nedozví se to“. I proto bude pro celkový úspěch důležitá schopnost včas skončit s aktivitami, které se ukážou jako neziskové, tvrdí HBR.Zdroj: HBR