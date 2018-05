Itálie děsí (nejen) trhy

A oprávněně. Pokud by se zhoršila politická situace v Itálii a populisté by začali naplňovat svůj program (včetně možného odchodu z eurozóny), ekonomický vývoj v eurozóně i v ČR by mohl letět prudce dolů. Řecká dluhová krize byla proti riziku Itálie pohodovou epizodou…



Jen krátké shrnutí: Italské volby neskončily dobře pro tradiční strany a vypadalo to, že vládu složí populistická Liga (dříve Liga severu) a protestní Hnutí 5 hvězd. Navržený program, co se ekonomických témat týče, by mohl být pro Itálii a celou eurozónu opravdu výrazným problémem. Odklon od úsporných opatření, snižování daní či zaručený příjem pro část obyvatelstva by Itálii obrovským způsobem zadlužily. A již nyní má Itálie dluh zhruba 132 % HDP. Tato opatření by ho klidně mohla během pár let dostat na 200 %, z čehož by pomohl asi už jen státní bankrot či nějaký odpis velké části dluhu po dohodě s věřiteli (což je skoro totéž)…



A navíc jako ministr ekonomiky byl navržen Paolo Savona, který je silně zaměřený proti eurozóně a není vyloučeno, že by mohl prosazovat odchod Itálie z EMU. To pro italského prezidenta byla asi poslední kapka a odmítl tuto vládu jmenovat.



Z politického pohledu je pro nejbližší období několik možností. Může dojít ke vzniku dočasné úřednické vlády, která by zemi dovedla k předčasným volbám. Prezident již pověřil ekonoma Carlo Cottarelliho o sestavení vlády. Taková vláda by ale s velkou pravděpodobností nezískala důvěru a země by směřovala k předčasným volbám. Včera také probleskly zprávy o tom, že Liga a Hnutí 5 hvězd se znovu zabývají možností vytvoření koalice. Tak jako tak, politická stabilita v Itálii asi jen tak nebude. A to ani kdyby tato koalice byla sestavena, protože obě hlavní strany mohou být vcelku nevyzpytatelné a navíc najít pro ně shodu v některých otázkách může být docela výzva.



A pak jde také o to, o co vlastně jde jednotlivým politickým představitelům. Například Liga by asi nejvíce vytěžila ze situace, kdy by v Itálii byly předčasné volby. Proto pro ně může být pár měsíců politické nestability přínosem (mohly by jí posílit preference). A navíc je šance, že v nových volbách mohou uspět více spolehlivější strany (možní koaliční partneři), než je zrovna nevyzpytatelné Hnutí 5 hvězd. Proto se klidně situace může za pár měsíců uklidnit, ale do té doby čekejme zvýšenou volatilitu a citlivost trhů na zprávy z Itálie.



Italská ekonomika je zhruba 10x větší než řecká, je silně zadlužená, a italské banky i přes zlepšení z poslední doby jsou stále zranitelné. Pokud by došlo k dluhové krizi, dá se čekat, že by objem peněžních prostředků od MMF a Evropského stabilizačního mechanismu musel být opravdu obrovský. A to pro zemi, kde by vládli euroskeptici a kde se mluví o možnosti vystoupení z EMU. Objem dostupných finančních prostředků by pro záchranu Itálie navíc nemusel stačit a na ochotu dalších zemí zaplatit italský dluh v dané situaci by si asi vsadil málokdo. Takovýto vývoj by klidně mohl vést k odchodu Itálie z eurozóny a případně i z EU. V tomto ohledu se klidně může stát, že předčasné italské volby, pokud k nim dojde, mohou být chápány jako referendum o vystoupení země z EMU či EU.



To by mělo samozřejmě výrazné ekonomické dopady. Problém je ten, že se v tuto chvíli nedá jejich dopad příliš odhadnout, protože neznámých je opravdu hodně. Itálie by s velkou pravděpodobností spadla do výrazné recese (propad investic a exportů, zastavení mzdového růstu, výrazné prodražení státního dluhu apod.). To by se dále rozšířilo kvůli provázanosti jednotlivých ekonomik do celé eurozóny a přes výrazné zpomalení poptávky po českých vývozech z Německa by se negativní vývoj dostal i k nám. Kurz koruny by pravděpodobně výrazně oslabil, což by zvýšilo inflaci. Recese v ČR by byla v takové situaci docela pravděpodobná.



Aby závěr nevyzníval tak pesimisticky. Stále věřím tomu, že si řada italských politiků uvědomuje průser, který by to mohlo způsobit, a že tak jde spíše jen o politickou hru, která se časem uklidní. Na druhou stranu to si člověk mohl říkat i o Brexitu či celní politice amerického prezidenta…

Jiří Polanský