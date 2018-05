Výprodej italských dluhopisů se stabilizoval

Pozitivní korekce na trhu s italskými dluhopisy včera výrazně pomohla euru smazat část ztrát. Obezřetnost je však na místě. Situace v Itálii zůstává krajně nepřehledná, přičemž za rohem je i hlasování o důvěře španělské vládě. V tento okamžik přicházejí poměrně pikantní zprávy o rostoucí inflaci v eurozóně (za měsíc květen). Ta po vysokých číslech v Německu a Španělsku možná dnes překvapí nečekaně vysokým číslem, blížícím se magickým 2 %. To by euru pochopitelně mělo pomoci, avšak kurz společné měny bude spíše primárně sledovat politiku.Překvapivě nižší než očekávaná květnová inflace v Polsku (jen 1,7 % meziročně versus 1,9 %) pak v dnešní vyhrocené atmosféře nehraje do karet zlotému, který tak může zatím stále zapomenout na podporu polské centrální banky. Inflace prozatím zůstává stále hluboko pod cílem NBP a opravňuje banku k relativně holubičí politice.