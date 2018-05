Manipulace s bitcoinem? V USA prý zahájili vyšetřování

Trestný čin to je relativně nový, princip je ale znám už řádku let. Řeč je o spoofingu, způsobu manipulace na finančních trzích za účelem neoprávněného obohacení. Právě spoofing a další způsoby čachrování s cenami mají v hledáčku detektivové z amerického ministerstva spravedlnosti, kteří prý začali prověřovat trh s bitcoinem a dalšími digitálními měnami.



Zdroje agentury Bloomberg tvrdí, že vyšetřování se zaměřuje na nelegální praktiky, kterými je možné ovlivňovat ceny. Příkladem je právě spoofing, tedy podvodná praktika, které nejsou ušetřeny ani jiné oblasti jako IT. V prostředí finančních trhů se o něm hovoří tehdy, když někdo zadává nákupní nebo prodejní příkazy, aniž by je chtěl realizovat. Mezitím může vznikat poptávka, což tlačí ceny určitým směrem. Pokud jdou tím směrem, který „spooferovi“ vyhovuje, obchodní příkaz zruší.

Spoofing a wash trading



Kromě toho se prý zkoumá, jestli na digitálních měnách nedochází k wash tradingu. Při tomto podvodném chování obchodníci obchodují sami se sebou. Na trzích tak vzniká dojem, že existuje poptávka, a to může další lidi pudit k tomu na tuto vlnu také naskočit.



Digitální měny a na ně nabalený průmysl byli původně adorování lidmi, kteří už nevěřili bankám a pochybovali o politické neutralitě měnové politiky. Když ale došlo k raketovému nárůst bitcoinu (na který se údajně vyšetřování zaměřuje také), regulátoři zpozorněli. Cena nejpopulárnější digitální měny vyrostla loni na skoro 20.000 USD ze zhruba 1000 USD, pod kterými v témže roce začínala. A úřady se obávají, že ne všichni rizikům spojeným s virtuálními měnami rozumějí.

Ministerstvo a CFTC



Informace o vyšetřování nejsou ověřené. Ministerstvo spravedlnosti se k němu odmítlo vyjádřit a úředníci ze CFTC, který v USA dozoruje derivátové obchody navázané na bitcoin, na dotaz o vyjádření nereagovali. Se CFTC prý federálové spolupracují.



Obava, že digitální měny by se mohly stát terčem obchodníků, může vznikat z řady důvodů. Podvodníky se nemusejí aktivně snažit odhalit opravdu všechny burzy. Objevovat se mohou cenové výkyvy, při kterých může být snazší mávat s oceněním. Žádná regulatorika, která existuje pro akcie nebo jiná aktiva, přitom není po ruce.



Obchodování s digitálními měnami je roztříštěné na desítky platforem po celém světě. Některé státy, na příklad Japonsko, již burzy s krypoměnami regulují. Některé, jako Čína, je rovnou zakázaly. I z těchto důvodů se cena zřejmě nejznámější virtuální měny bitcoin letos propadla pod 8 000 USD. V grafu je vidět, jak velký nárůst bitcoin zažil. Dnes se jeho cena pohybovala naposledy pod 7500 USD.





Americký regulátor CFTC nereguluje spotový trh s digitálními tokeny, kde se obchodují aktuální měny spíše než termínové kontrakty (futures) na ně. Jestliže ale zjistí podvody na spotových trzích, má pravomoc uvalit postih.



První zmínky o spoofingu s americkými akciemi se objevily v roce 1999. Prvními dvěma lidmi stíhanými na základě amerického zákona o reformě finančního systému Dodd-Frank Act z roku 2010 se stali britských makléř s futures Navinder Sarao a obchodník s komoditami ve vysokorychlostních obchodních systémech Michael Coscia. Posledně zmíněný byl odsouzen v USA ke 3 letům vězení. Sarao u soudu v Chicagu přiznal vinu za spoofing.

Zdroje: Bloomberg, coindesk.com