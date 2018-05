Čtvrteční obchodní seance 24. 5. 2018

Čtvrtek 24. 5. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,21 %), S&P500 (+0,32 %) a NASDAQ (+0,64 %).

Evropa: DAX (-1,47 %), FTSE 100 (-1,13 %) CAC40 (-1,32 %).

Čína: Hang Seng (+0,04 %), Shanghai Comp. (-0,07 %), CSI 300 (-0,18 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-1,36 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

DE: (08:00) – HDP 1Q 2018

DE: (08:00) - GfK Index spotřebitelské nálady (červen)

EUR: (13:30) – ECB Monetary Policy Meeting Accounts (Zápis ze zasedání ECB)

USA: (14:30) – Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti

USA: (16:00) – Prodeje nových domů (duben)

------------------------------------------------------------

/NG: (16:30) – Týdenní změna zásob plynu dle EIA: oček. +92 mld., min. +106 mld.

------------------------------------------------------------

Včerejší zámořská seance byla pod tlakem dalšího vývoje a rétoriky ohledně vývoje obchodní politiky mezi USA a Čínou. Prezident Trump ke své nespokojenosti s jednáním s Čínou dodal, že se jednání hýbou, ale nakonec bude třeba použít jinou strukturu, neboť tu současnou bude velmi těžké naplnit a ověřit potom výsledky.

Evropské trhy ztrácely po mizerných datech indexů PMI. Dolar tak na měnovém trhu nadále přebírá otěže a táhne evropskou měnu níže. Většina představitelů centrální banky USA se domnívá, že pokud se nezmění výhled americké ekonomiky, budou úrokové sazby oprávněně zvýšeny už brzy. Znepokojení ale vzbuzuje stávající ochranářská politika administrativy Donalda Trumpa. Vyplývá to ze zápisu z květnového zasedání měnového výboru americké centrální banky, na němž bylo rozhodnuto o ponechání základní úrokové sazby v rozpětí 1,50 až 1,75 %.

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) by se mohla už v červnu rozhodnout zvýšit produkci ropy, a to kvůli obavám ohledně dodávek z Íránu a Venezuely. Agentuře Reuters to řekly zdroje z odvětví obeznámené s rozhovory v rámci OPEC. Dnes se dočkáme reportu německého HDP za 1Q 2018, zápisu ze zasedání ECB a pravidelných dat z amerického trhu práce. Evropské a americké futures jsou dnes brzy ráno nastaveny mírně v červených číslech.

Výsledková sezóna 1Q 2018 - Best Buy (BBY)