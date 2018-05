Pojišťovna VIG svými hospodářskými výsledky za Q1 18 překonala očekávání

Hlavní události

Pojišťovna VIG zveřejnila solidní výsledky hospodaření za Q1 18.

Vodní elektrárny vyrábějí elektřinu zhruba na polovině dlouhodobého průměru z důvodu enormně suchého počasí.

Manažeři ČEZ si navrhují vyplatit tantiémy ve výši 21 mil. CZK, stát je ale proti.

PKN Orlen plánuje vytěsnění zbývajících akcionářů Unipetrolu za cenu 380 CZK za akcii.

Majoritní vlastník textilky Pegas kupuje v USA jednu z největších světových firem v oboru netkaných textilií.

Evropské akcie by měly dnešní obchodování zahájit růstem.

Dnešek nabídne předstihové ukazatele PMI za květen z mnoha zemí Evropy a USA, které by měly potvrdit dobrou kondici tamních ekonomik. Za eurozónu bude ohlášena spotřebitelská důvěra, která by měla mírně klesnout meziměsíčně. V Americe bude zveřejněn očekávaný zápis z posledního jednání Fedu, který by měl poodhalit, jak reálné jsou šance na trojí zvýšení úrokových sazeb v letošním roce.

V Americe dnes v rámci indexu S&P 500 zveřejní výsledky hospodaření například provozovatel obchodních domů Target či výrobce šperků Tiffany. Na evropském kontinentu, mezi těmi známějšími, kdo své výsledky představí, je společnost Marks & Spencer.

Obchodování na zámořských trzích

Americké trhy zakončily úterní obchodování ve ztrátách. Stalo se tak i díky prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že očekávané jednání s jeho severokorejským protějškem Kim Čong Unem se nakonec ani nemusí odehrát. Index Dow Jones klesl o 0,7 %, S&P 500 ztratil 0,3 % a technologický Nasdaq si pohoršil o 0,2 %. V rámci indexu S&P 500 se nejhůře vedlo energetickým společnostem, které zaznamenaly ztráty ve výši 1,3 %. Nedařilo se ani průmyslovým podnikům (-1,1 %) a zpracovatelům komodit (-0,9 %). Naopak se vedlo finančním institucím (+0,6 %) a sektoru utilit (+0,4 %).

Trhy v asijsko-pacifickém regionu v závěru středečního obchodování klesají. Ztráty se pohybují v rozmezí 0,2 až 1,2 %. V rámci japonského indexu Nikkei 225, který ztrácí 1,2 %, se nedaří ani jednomu sektoru. Největší propad nastal u energetických společností, a to ve výši 3,5 %. Dost si pohoršili i výrobci luxusního zboží (-2 %) a realitní developeři (-1,4 %).

Vienna Insurance Group

Pojišťovna VIG zveřejnila výsledky hospodaření.

Pojišťovna VIG reportovala velmi solidní hospodářské výsledky za Q1 18, které překonaly naše i tržní očekávání. Pojišťovně se dařilo především na velkých trzích v České republice, Polsku či Rumunsku. Ukazatel nákladovosti (combined ratio) se dále snížil na 96,2 % a míří tak postupně k vytyčenému střednědobému cíli na úrovni 95 %. Management potvrdil výhled pro letošní objem hrubého vybraného pojistného v minimální výši 9,5 mld. CZK a nezdaněný zisk v rozmezí 450 až 470 mil. EUR. Dnešní výsledky naznačují, že by se zisk před daněmi mohl přiblížit horní hraně stanoveného pásma. Vedení zároveň zopakovalo cíle pro roky 2020, tj. hrubé vybrané pojistné přesahující 10 mld. EUR, zisk před zdaněním 500 až 520 mil. EUR a nákladovost ve výši 95 %.

Pojišťovna zároveň zveřejnila ukazatele solventnosti za loňský rok, které potvrdily její silné postavení v oblasti požadovaného kapitálu. Ukazatel Solvency II se zvýšil o 25 bb na 220 %. Zveřejněné výsledky hodnotíme pozitivně, očekáváme pozitivní reakci ceny akcií.

ČEZ

Výroba v tuzemských vodních elektrárnách se meziročně propadla o 6 %. Jenže už v loňském roce byla produkce elektřiny v řekách kvůli suchu hluboko pod dlouhodobým průměrem. Letošní enormně suché počasí situaci jen zhoršuje. Energetická skupina ČEZ, která provozuje malé vodní elektrárny na Labi, Berounce, Svratce či Chrudimce, uvádí, že letos se jejich výroba pohybuje jen nad polovinou dlouhodobého průměru.

Manažeři ČEZ si navrhli rozdělit odměny z loňského zisku ve výši 21 mil. CZK, což ostře odmítá ministerstvo financí. K finálnímu rozhodnutí dojde na červnové valné hromadě, kde stát jakožto majoritní akcionář s největší pravděpodobností tyto odměny zamítne. Důvodem je podle ministryně financí Aleny Schillerové fakt, že pokud nebyla tantiéma vyplácena při stejné, či dokonce vyšší dividendě v minulých letech, není důvod, aby byla vyplácena letos. Naráží tím na klesající trend ve výši vyplácených dividend společností ČEZ. Navíc v letech 2015 a 2016 manažeři ČEZ nedostali také žádné tantiémy jako v letech předtím, kdy se pohybovaly kolem 25,5 mil. CZK ročně.

Unipetrol

Majoritní akcionář Unipetrolu, polská společnost PKN Orlen, plánuje vytěsnit zbývající minoritní akcionáře. Ti v současné době drží 6% podíl v Unipetrolu. Zvažovaná cena pro vytěsnění je ve výši 380 CZK na akcii, což je stejná částka, za kterou probíhal poslední dobrovolný odkup akcií. Cílem vytěsnění minoritních vlastníků je snaha PKN Orlen na stažení akcií Unipetrolu z obchodování na pražské burze. Očekáváme, že kurz akcií by na tuto zprávu mohl zareagovat pozitivně růstem.

Pegas Nonwovens

Většinový vlastník textilní společnosti Pegas Nonwovens, firma R2G, koupil v USA jednu z největších světových firem v oboru netkaných textilií. Od newyorské společnosti First Quality Enterprises získal její divizi zaměřenou na výrobu netkaných textilií. Za divizi First Quality Nonwovens, jež má továrny v USA a Číně, zaplatil podle odhadů až 500 mil. USD. Tím by se jednalo o historicky největší českou investici v USA. Vypořádání transakce by mělo proběhnout ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Z First Quality Nonwovens a Pegasu vznikne nový společný podnik PFNonwovens. Obě společnosti jsou si velmi podobné jak v objemu produkce (100 tisíc tun netkaných textilií), tak i ve velikosti tržeb (Pegas ve 2017 utržil 5,6 mld. CZK). R2G dnes drží 88,5 % akcií Pegasu. Když loni R2G skupovala akcie Pegasu, plánovala, že textilka bude dál růst především díky akvizicím. Čerstvý nákup se podle představitelů R2G stane odrazem k podobné strategii v USA a Asii.