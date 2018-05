Makroekonomické události tohoto týdne (21. – 25. 5. 2018)

Autor: Bc. Martin Pohl

Přestože hned na začátku týdne je ve spoustě zemí nepracovní den, zejména v polovině týdne se dozvíme několik makroekonomických faktorů, které mají vliv na utváření globální podoby ekonomiky. Země začínají zveřejňovat své předběžné hodnoty HDP, dozvídáme se indexy spotřebitelských cen, vývoje obchodních podmínek, aktivit výrobního sektoru a mnoho dalších. Zde je výběr těch nejzajímavějších.

Pondělí 21. 5.

Pondělí je z pohledu makroekonomických událostí ovlivněno bankovními prázdninami ve velké části zemí (Kanada, Německo, Francie, Švýcarsko,…). Přesto tento den proběhne setkání zástupců OPEC (Organizace zemí vyvážejících ropu), Evropská centrální banka předloží report o finanční stabilitě Evropské unie a své projevy přednese několik členů americké Federal Open Market Committee.

Úterý 22. 5.

Druhý den týdne bude již na makroekonomické ukazatele bohatší. Velká Británie představí čistou hodnotu výpůjček veřejného sektoru a dozvíme se aktuální report o stavu britské inflace. Německá centrální banka přednese tento den svůj každoměsíčně aktualizovaný report monetární politiky. Rusko představí své aktuální hodnoty nezaměstnanosti za duben (patrně 5 %) a index maloobchodních prodejů za uplynulý rok (patrně růst na 2,5 % z loňských 2 %). Ze zámoří se k nám dostanou informace o indexu kanadských velkoobchodních prodejů za měsíc březen, který by se měl navýšit, oproti měsíci únoru, na hodnotu kladných 0,6 %. V USA se v úterý dozvíme tzv. Richmondský FED index, což je index na základě průzkumu Richmondské federální rezervní banky ohledně současné aktivity výrobního sektoru. Aktuální velikost indexu za měsíc květen se odhaduje na hodnotě9, což je výrazný posun oproti minulé hodnotě -3. Dále se z USA dozvíme pravidelnou úterní aktualizaci API stavu zásob ropy.

Středa 23. 5.

Z Francie se uprostřed pracovního týdne dozvíme hodnoty nezaměstnanosti za první čtvrtletí, předběžný PMI index výrobního sektoru, sektoru služeb i kombinovaného sektoru (PMI = Purchasing Managers Index, sleduje vývoj obchodních podmínek v daném sektoru). Předběžný PMI index se dozvíme i pro Německo a eurozónu jako celek a to ve verzi výrobního sektoru, sektoru služeb i kombinovaného sektoru. Všechny výše uvedené PMI indexy jsou v předběžné velikosti a za měsíc květen. Až na německý předběžný PMI index sektoru služeb, který pravděpodobně zůstane na stejné hodnotě, očekáváme mírný pokles oproti dubnovým statistikám. Německo dále představí i své HDP za první čtvrtletí 2018, oproti poslednímu čtvrtletí 2017, kdy bylo německé HDP na úrovni 0,3 %, neočekáváme změnu hodnoty a pravděpodobně i aktuální velikost bude 0,3 %. Pro Velkou Británii bude ve středu důležité zveřejnění indexu spotřebitelských cen za měsíc duben. Tento index, utvářející inflaci, patrně poklesne o dvě desetiny procentního bodu na hodnotu 2,3 %, oproti dubnu loňského roku. V mimoevropských zemích bude z makroekonomického pohledu zajímavé například Japonsko, zjistíme index aktivity všech sektorů japonského průmyslu za měsíc březen, který zřejmě poklesne na 0,1 % z únorových 0,4 %. Své hodnoty PMI indexu zveřejní také USA, na rozdíl od sledovaných evropských zemí, předběžný PMI index USA v sektoru služeb i souhrnném sektoru pravděpodobně vzroste. Poklesne ovšem statistika o nově prodaných domech v USA.

Čtvrtek 24. 5.

Čtvrtek bude bohatý na setkání a projevy představitelů institucí monetární politiky. Proběhne setkání Eurogroup, projev přednese guvernér Bank of England, zůstupce FEDu, Federal Open Market Committee a ECB přednese report z mítinku o monetární politice. Dále Velká Briránie zveřejní statistiky maloobchodního prodeje za měsíc únor, ve všech sledovaných verzích by mělo dojít k navýšení oproti minulým hodnotám. Spojené státy americké nám představí aktualizované hodnoty nových i pokračujících žadatelů o podporu v nezaměstnanosti, index cen domácností, který by měl mírně poklesnout na 0,5 % a například také velikost prodeje již existujících domů a nemovitostí (beze změny oproti předchozí hodnotě). Dalším zajímavým indexem tohoto dne může být zveřejnění indexu spotřebitelských cen pro japonské Tokyo (0,6 %).

Pátek 25. 5.

V poslední pracovní den týdne v rámci eurozóny naváže na setkání Eurogroup z předchozího dne setkání Ecofin. Francie uveřejní hodnoty spotřebitelské důvěry, Velká Británie předběžné hodnoty HDP za první čtvrtletí (nárůst oproti minulosti) a z USA se dozvíme index objednávek zboží dlouhodobé spotřeby za měsíc duben, který by měl poklesnout z dosavadních 2,6 % na záporných 1,4 %. Již tradičně je poslední pracovní den týdne na makroekonomické ukazatele slabší, avšak ihned příští týden nás čeká mnoho nových a pro vývoj ekonomiky zásadních statistik.