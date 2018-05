Hüner (MPO): Investice do JE by mohla snížit cenu akcií. Ziskovost až v delším horizontu 15-20 let

Pokud by ČEZ investoval do nových jaderných bloků, mohlo by to snížit cenu jeho akcií, ale investoři by byli kompenzováni vyššími výnosy o 15 až 20 let později, řekl ministr průmyslu v TV. Výrazné snížení dividendy by nemuselo být nutné. Huner zopakoval, že nové bloky by mohly být postaveny ČEZem nebo státem (Bloomberg).



Tento komentář je součásti probíhající diskuse o možnostech financování nových jaderných bloků. Ministr Huner dříve minulý týden naznačil návrat k myšlence tzv. contracts for difference, kdy by měl ČEZ de facto zajištěnou fixní prodejní cenu elektřiny z nových bloků. Otevřené jsou ovšem všechny možnosti a poznámky ministra nezní úplně přátelsky vůči minoritním investorům. Pokud by ČEZ měl stavět takto NPV negativní projekt, jakákoliv dlouhodobá návratnost by závisela na nutné státní podpoře.



Petr Bártek