K ukončení korekce akcií přispělo zmírnění geopolitických tlaků i firemní výsledky

Nižší geopolitické pnutí a dobrá data z ekonomiky USA vedly k poklesu cen vládních dluhopisů. Nová výsledková sezóna je v USA zatím pozitivní, zatímco v Evropě je spíše slabší - zde však dosud reportovalo jen 20 % společností.

Příležitosti:

Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 3,2 procenta z březnových 3,5 %. Úřady práce registrovaly nejméně uchazečů o práci od srpna 1997. Počet volných pracovních míst se letos v dubnu meziměsíčně i meziročně zvýšil.

Ekonomika eurozóny mezičtvrtletně rostla o 0,4 %, od začátku roku 2018 tak mírně zpomalila, aktuální čísla ale nejsou pro trhy velkým překvapením. Podobný výsledek se očekával a investoři jej interpretují jako “pouhé” přibrzdění v růstové trajektorii. Zlepšující se trh práce je dobrým důvodem, proč lze ekonomice eurozóny dál věřit.





Hrozby:

Spojené státy odstoupily od jaderné dohody s Íránem. Trh sleduje další vývoj vztahů mezi USA a Ruskem především s ohledem na ekonomické sankce. Pro investory i ekonomiku bude důležitý hlavně vývoj kolem veřejně obchodovaných společností Rusal a EN+, které patří Děripaskovi, jednomu ze sankcionovaných ruských oligarchů.

Ceny ropy pokračují v růstu. Důvodem je pokles zásob, růst napětí kolem Sýrie, signalizace snahy o podstatně vyšší ceny ze strany Saúdské Arábie i možnost opětovného zavedení sankcí vůči Íránu ze strany USA. Vysoká cena by mohla zhoršit výhled na doposud velmi solidní růst světové ekonomiky.





Po zmírnění obchodních třenic mezi USA a Čínou se trhy v dubnu uklidnily. Nové sankce USA vůči Rusku a útok v Sýrii měly krátkodobě negativní dopady na akcie. Sentiment zlepšil také pokrok v jednání se Severní Koreou.

Dočkáme se zajímavých růstů cen akcií?

Nová výsledková sezóna je v USA zatím pozitivní, zatímco v Evropě je spíše slabší - zde ale zatím reportovalo jen 20 % společností. Americký S&P 500 si připsal 0,3 %, tažen růstem energetického sektoru, avšak často mírněn vzestupem výnosů amerických dluhopisů. Stoxx Europe 600 zakončil se silným přírůstkem 3,9 %. V našem regionu neprospívalo Česko (-0,7 %) a Rumunsko (beze změny) oproti slušným růstům v Polsku a Maďarsku.

Právě probíhající výsledková sezóna by mohla podpořit akciové trhy. Očekává se, že výsledky firem za první letošní čtvrtletí budou nejlepší od roku 2011. Předpokládá se růst ziskovosti o 18,4 %, přičemž největším tahounem by měl být opět energetický sektor, který by měl vzrůst až o cca 80 %. Vzhledem k nižším valuacím firem způsobeným nedávnými akciovými korekcemi bychom se mohli dočkat zajímavých růstů cen akcií.

Ceny vládních dluhopisů na globálních trzích klesly s tím, jak opadly obavy z obchodních válek a jiných konfliktů. Pozornost se tak upřela na příznivá data z americké ekonomiky a na vizi dalšího růstu úroků FEDu, což vedlo k poklesu cen vládních dluhopisů v USA i západní Evropě. Eurozóna hlásí zpomalení růstu HDP, situace ale dle ECB zůstává příznivá a inflace by měla postupně růst. Vývoj středoevropských vládních dluhopisů byl smíšený s růstem cen na českém trhu. Tomu pomohla jak nízká inflace, tak setrvání ČNB u stability úroků, a to navzdory slabší koruně. ČNB je ohledně růstu české ekonomiky optimistická, zatímco inflace by letos měla zůstat pod dvouprocentním cílem.