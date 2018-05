Zeman vyzval členy ČSSD: Vládu s ANO podpořte. Odmítá Pocheho

Prezident Miloš Zeman doporučil členům sociální demokracie, aby v nadcházejícím stranickém referendu podpořili vznik koaliční vlády ANO a ČSSD tolerované komunisty. Zeman to řekl na tiskové konferenci po návštěvě Moravskoslezského kraje. Odmítá ale, aby ministrem zahraničí byl europoslanec Miroslav Poche.

Prezident se ve čtvrtek sešel s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem, který jej informoval i o uvažovaných jménech nových ministrů, které by sociální demokraté chtěli do vlády nominovat. Se Zemanem se bavili i o nadcházejícím referendu, v němž budou členové strany hlasovat, zda má ČSSD do vlády vstoupit.

"Jako bývalý předseda sociální demokracie, který jím byl osm let, si dovoluji doporučit všem členům sociální demokracie, aby v tomto referendu hlasovali pro spolupráci sociální demokracie s hnutím ANO," vyzval členy ČSSD Zeman.

"Jsem si vědom, že někteří sociální demokraté jsou proti této myšlence. Respektuji to, jen je dobré si všimnout, že to jsou zpravidla ti lidé, kteří přivedli sociální demokracii k onem nešťastným sedmi procentům," dodal Zeman na adresu těch sociálních demokratů, kteří jsou proti vládě ČSSD a hnutí ANO.

Zeman odmítl prozradit, která jména mu Jan Hamáček sdělil coby nominanty ČSSD na ministry. Vyjádřil se ale k uvažovanému ministrovi zahraničí, kterým se měl stát europoslanec Miroslav Poche. Zeman uvedl, že by nebyl ochoten Pocheho coby ministra akceptovat. Poche před prezidentskými volbami podpořil Jiřího Drahoše.

S adepty na pozice ministrů se bude chtít Zeman setkat. "Dělám to vždycky, je to můj oblíbený sport. Většinou si je zvu do Lán. Mohu říct, že až dosud všichni kandidáti na ministry si tato setkání pochvalovali, takže na tom není nic špatného. S těmi, kteří už ve vládě byli, nepovažuji za nutné se setkat, ale jak to tak pozoruji, takových moc nebude," řekl Zeman.

Nevyjádřil se ale k ministryni obrany Karle Šlechtové, jejíž budoucí vládní angažmá začalo být zpochybňováno poté, co se v Lidových novinách objevila zpráva o tom, že při zahraničních cestách využívala za statisíce korun VIP salónek na letišti. "Nevím, jestli ji pan Babiš navrhne, nebo nenavrhne do své revitalizované vlády," odpověděl Zeman.