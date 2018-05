Prabos úspěšně vstoupil na pražskou burzu. IPO přineslo 22,3 miliónu Kč

Společnost Prabos plus a.s. je výrobce obuvi s tradicí sahající až do roku 1860. Tehdy vznikla společnost Japis, která zpracovávala usně a po I. světové válce zahájila výrobu obuvi. Po znárodnění v roce 1948 přešla společnost Japis pod správu n.p. Baťa a následně byla v roce 1952 začleněna do n.p. Svit Gottwaldov. Teprve v roce 1991 se závod transformoval jako samostatná divize společnosti a.s. Svit Zlín. 1.1.1993 získala společnost právní subjektivitu pod názvem Prabos a.s. Slavičín, která se postupně transformovala na současnou Prabos plus a.s.

Dnes se společnost řadí v regionu CEE mezi přední výrobce pracovní obuvi pro průmyslové použití, obuvi pro vojenské, hasičské a policejní složky a také obuvi trekové, lovecké a outdoorové. Boty Prabos obouvají zaměstnanci předních českých výrobních společností, Armáda ČR, Makedonská policie či německý Bundeswehr. Firma dodává či dodávala své boty i pro armády Litvy, Švýcarska, Polska, Nizozemska nebo Velké Británie. Oblibu má značka také mezi českými myslivci. Obuv byla úspěšně testována v extrémních podmínkách českými egyptology či polárníky z Mendelovy polární stanice v Antarktidě.

Dle předběžné účetní uzávěrky dosáhla firma v roce 2017 tržeb přesahujících 330 milionů korun a zisku 42,5 milionu korun po zdanění, který meziročně vzrostl o 56 %.

V následujícím období hodlá Prabos rozšířit své výrobní kapacity a produktovou nabídku směrem k segmentu volnočasové outdoorové obuvi. Ještě v tomto roce by měla být představena nová kolekce bot typu Work&Walk. Firma také plánuje expandovat na rychle rostoucí ukrajinský trh a zároveň se chce více soustředit na online marketing a prodej pomocí nejnovějších technologií. Jednou z novinek by měla být mobilní aplikace, která díky 3D měření nohy zaručí zákazníkům přesný a pohodlný online nákup.