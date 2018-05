Deutsche B. počítá se 4 zvýšeními sazeb Fedu a ne jen se třemi

Analytici Deutsche Bank nově počítají s tím, že americký Fed v tomto roce zvedne sazby 4krát a ne jen 3krát, jak se doposud odhadovalo.Podle analytiků banky je Fed nyní ve velmi delikátní pozici. Když bude zvyšovat sazby příliš pomalu může to způsobit razantní růst inflace , jež by se mohla dostat zcela mimo kontrolu. A na druhou stranu příliš silná restrikce ze strany centrální banky by mohla stáhnout ekonomiku do recese.Podle analytiků banky bude Fed nucen letos trochu "přitopit" pod kotlem a zvýšit sazby o něco málo více, než původně zamýšlel. Analytici banky očekávají, že Fed tuto možnost sám připustí na červnovém měnovém zasedání.S agresivnějším posunem sazeb počítají futures kontrakty indikující hlavní sazbu Fedu na 2,21% oproti doposud odhadovanému rozpětí od 1,5 - 1,75%. Šance na prosincové mimořádné zvýšení sazeb se zvyšují na 51%.95procentní pravděpodobnost růstu sazeb ukazují futures pro červnové zasedání měnového výboru. Další růst v září tohoto roku má pravděpodobnost 81,4%.