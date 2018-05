Makroekonomické události tohoto týdne (7. 5. - 11. 5. 2018)

Autor: Bc. Martin Pohl

Nový týden s sebou přinese mnoho makroekonomických ukazatelů. Na základě těchto ukazatelů můžeme predikovat budoucí vývoj hospodářství a díky tomu se například dozvíme, že v Německu se potvrzuje trend ekonomického růstu, zatímco v USA došlo k mírnému navýšení nezaměstnanosti, což může mít za následek zpomalení růstu ekonomiky. Zjistíme i několik dalších velmi zajímavých ukazatelů, které stojí za to sledovat. V následujícím textu je jich několik představeno a okomentováno.

Pondělí 7. 5.

První den nového týdne se dozvíme měsíční index průmyslových objednávek Německa, tento hlavní indikátor produkce byl v minulém měsíci na hodnotě -0,9 %, předpověď se pohybuje na úrovni kladných 0,5 %, tedy zvýšení průmyslových objednávek a celkové produkce. Česká republika tento den uveřejní roční indexy průmyslové produkce a maloobchodních tržeb, u průmyslové produkce lze očekávat pokles z loňských 2,7 % na -0,2 %. U maloobchodních tržeb se neočekává podobně významný pokles jako u průmyslové produkce, avšak stále anticipujeme snížení hodnoty z 6 % na procenta 4. Švýcarsko nám představí svůj index spotřebitelských cen CPI, v měsíční změně očekáváme pokles o desetinu procentního bodu na 0,3 %, zatímco v roční změně o jeden procentní bod nárůst na hodnotu 0,9 %. Jako další švýcarskou makroekonomickou statistiku zjistíme velikost zahraničních měnových rezerv Švýcarské národní banky. Velká Británie má tento den bankovní prázdniny z důvodu svátku Early May Bank Holiday. Hodnotu zahraničních rezerv se dozvíme v pondělí taktéž pro Čínu, zde tato hodnota, vyjádřená v dolarech, pravděpodobně mírně poklesne. USA tento den představí velikost spotřebitelských úvěrů za měsíc březen, kde očekáváme nárůst této statistiky, jenž je vysoce korelovaná s vývojem spotřebitelské důvěry a spotřebitelských výdajů.

Úterý 8. 5.

Druhý den týdne nám představí evropské země mnoho ukazatelů, Švýcarsko zveřejní své aktuální hodnoty míry nezaměstnanosti za měsíc duben s předpokládanou hodnotou 2,9 %, tedy shodnou jako v měsíci březnu. V Německu se dozvíme velikosti tamního exportu a importu za měsíc březen, u obou hodnot pravděpodobně dojde k zvýšení oproti únoru, kdy se hodnoty exportu i importu dostaly do záporných čísel. Aktuálně očekáváme vývoj exportu na hodnotě 1, 8 % a u importu na hodnotě 1,1 %. Z Německa se dále dozvíme index průmyslové produkce za březen. I zde by mělo dojít k navýšení oproti únoru na kladných 0,8 % z původních únorových hodnot -1,6 %. Také německá obchodní bilance by se měla za měsíc březen navýšit oproti měsíci únoru. Z Velké Británie se dozvíme index cen nemovitostí, tento index za měsíc březen patrně poklesne, zatímco v roční změně dojde k nárůstu na 3,3 %. Evropská komise tento den zveřejní důležitou makroekonomickou zprávu ohledně předpovědi ekonomického vývoje. Ve spojených státech amerických v úterý zjistíme statistiku "JOLTs Job Openings", jedná se o statistiku volných pracovních pozic k poslednímu dni v měsíci, v našem případě březnu. Oproti únorové hodnotě by mělo dojít k poklesu o 32 tisíc pracovních míst na 6 020 tisíc. Taktéž se v úterý dozvíme pravidelnou aktualizaci týdenních zásob ropy.

Středa 9. 5.

V polovině týdne zjistíme hodnoty maloobchodního prodeje pro Itálii (měsíční změna patrně vykáže pokles na 0,1 %) a Španělsko představí svůj index průmyslové produkce. Mimo Evropu je tento den na makroekonomické události bohatší, v USA se dozvíme například index cen výrobců za měsíční i roční změnu a v obecném i jádrovém vyjádření (v jádrovém vyjádření je index očištěn o jídlo a energie). U všech variant indexu cen výrobců můžeme předpokládat drobný pokles oproti předcházejícím hodnotám. Dalším americkým indexem lze jmenovat index hypotečního trhu nebo index hypotečního refinancování. Dozvíme se také hodnoty zásob ropy, jejího importu a produkce surovin typu benzin či topný olej. Japonsko uprostřed týdne zveřejní hodnoty upraveného běžného účtu platební bilance, kde očekáváme nárůst této hodnoty zahraničního obchodu. Dále se dozvíme například čínský index spotřebitelských cen CPI, který se v měsíčním vyjádření patrně ustálí na hodnotě -0,1 % a v roční změně na hodnotě +1,9 %.

Čtvrtek 10. 5.

Ve čtvrtek se zveřejní ekonomický bulletin Evropské centrální banky, obsahující statistická data, na základě kterých se centrální bankéři rozhodují o určení úrokových měr. Tento report také bude obsahovat hodnocení současných a budoucích podmínek v bankovním sektoru. Velká Británie a její Bank of England tento den představí svůj čtvrtletní inflační report, rozhodnutí o případné změně úrokové sazby (neočekává se) a celkově ve čtvrtek zveřejní zápis ze svého zasedání. Další makroekonomické ukazatele Velké Británie lze jmenovat index průmyslové produkce, který patrně v roční změně vzroste a v měsíční zůstane na hodnotě 0,1 %. Dozvíme se také hodnoty celkové obchodní bilance i obchodní bilance mimo území EU. V USA tento den můžeme očekávat týdenní aktualizaci statistiky "Jobless Claims", tedy nároků na podporu v nezaměstnanosti a to u pokračujících i nově se registrujících žadatelů. V obou sledovaných variantách pravděpodobně dojde k nárůstu, tedy k mírnému nárůstu nezaměstnanosti. Taktéž USA nás v tomto týdnu neochudí o index spotřebitelských cen CPI v obecném i jádrovém vyjádření. Obecný index spotřebitelských cen v roční změně patrně vzroste o jednu desetinu procentního bodu, v měsíčním vyjádření vzroste téměř o půl procentního bodu na +0,3 %. U jádrového CPI indexu pro USA očekáváme (v ročním vyjádření) mírný nárůst na 2,2 % a v měsíčním na stejné hodnotě jako v březnu, tedy 0,2 %.

Pátek 11. 5.

Poslední pracovní den týdne nám představí svůj index spotřebitelských cen Španělsko. U něj očekáváme v roční změně pokles na 1,1 %, avšak měsíční nárůst na 0,8 %. Česká národní banka publikuje svůj zápis ze zasedání a například guvernér ECB Mario Draghi tento den přednese svůj projev. V USA očekáváme uveřejnění indexu exportních i importních cen za měsíc duben (u obou nárůst), index spotřebitelské důvěry, zpracovaný Michiganskou univerzitou, s předpokládanou hodnotou 99,5 bodu, což by se mělo jednat o navýšení spotřebitelské důvěry z dubnových hodnot 98,8 bodu. Kanada si pro nás připraví své statistiky ohledně měsíčního vývoje zaměstnanosti nebo měsíční míry nezaměstnanosti. Kanadská míra nezaměstnanosti by měla zůstat na stejné hodnotě jako v měsíci březnu, tedy na hodnotě 5,8 %.