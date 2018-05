Automobilový sektor si v březnu dal oddech (Analýzy makroindikátorů)

Březen pro automobilový průmysl nebyl nejšťastnější. Průmyslová výroba v sektoru motorových vozidel poklesla a nižší byly i tržby z prodeje automobilů. Naopak zbytku odvětví se docela dařilo, po očištění o kalendářní vlivy průmyslová výroba rostla pěkným tempem. Rovněž stavebnictví je na vzestupu, když v prvním čtvrtletí rostlo nejrychleji za posledních jedenáct let.

Průmyslová výroba v březnu klesla o 1,1 % meziročně. Velkou roli v tomto poklesu ale hrají kalendářní efekty, průmyslová výroba očištěná o tyto vlivy vzrostla o hezkých 5,5 %. Meziměsíčně pak po očištění o kalendářní efekty přidala 1,4 %. Za celé čtvrtletí si průmyslová produkce po očištění o kalendářní vlivy připsala reálně 4,6 % meziročně.

Hodnota nových zakázek ze zahraničí v březnu klesla, zatímco domácí zakázky meziročně mírně přidaly. Největšímu poklesu čelily firmy v odvětví elektrických zařízení a aut, naopak firmy, které vyrábí kovové konstrukce, měly o 7,1 % zakázek více v porovnání s březnem minulého roku. Za celé čtvrtletí vzrostla hodnota všech zakázek v průměru o 2,3 % y/y.

V dynamice celkové průmyslové výroby se kromě kalendářních efektů, kdy březen měl o dva pracovní dny méně než před rokem, projevil také napjatý trh práce. Rekordně nízká nezaměstnanost dynamice průmyslové výroby nepomáhá a nedostatek pracovní síly je největší růstovou bariérou tuzemského průmyslu. Dynamiku průmyslu snížila výroba automobilů, některé automobilky čelí právě kapacitním problémům, jiné, především ty, které vyrábějí menší auta, pak nižší poptávce. Naopak navyšovat produkci se daří firmám z odvětví počítačů a elektronických přístrojů a ze sektoru farmaceutik.

Dynamika českého průmyslu ve druhém čtvrtletí zpomalí, i nadále však zůstane solidní. Na tento fakt poukazují předstihové indikátory z výroby z tuzemska i zahraničí. Dlouhodoběji však očekáváme, že průmyslová výroba bude podpořena jak vyšší domácí investiční aktivitou, tak i zakázkami ze zahraničí a i přes nedostatek pracovní síly vzroste v průměru o 2,7 %.

Stavebnímu sektoru první kvartál opravdu vyšel

Stavební výroba zaznamenala v letošním březnu oproti tomu loňskému pokles o 0,7 %. Protože ale letošní březen měl o dva pracovní dny méně, po očištění o tento fakt si stavebnictví polepšilo o dvě procenta.

Nezvykle teplé lednové počasí umožnilo nastartovat letošní stavební sezónu dříve, než je obvyklé. Za celé první čtvrtletí tak objem stavební produkce vyskočil v reálném vyjádření o plných 11,1 %. Pokud číslo očistíme o nestejný počet pracovních dní, činil vzestup dokonce 12,4 % y/y. Takto vysoké číslo bylo naposledy zaznamenáno v prvním čtvrtletí rok 2007, tedy před dlouhými jedenácti lety.

I nadále platí, že sektor táhne v podstatě pouze pozemní stavitelství, tedy primárně investiční aktivita privátního sektoru a vzhledem k napjaté situaci na trhu nemovitostí je logickým důsledkem i zvýšená aktivita v rezistenční výstavbě. I ta je ale bržděná administrativními překážkami souvisejícími se získáváním stavebních povolení. Za samotný březen zaznamenalo pozemní stavitelství meziroční vzestup o 1,7 %, za celé první čtvrtletí růst činil 12,5 %.

Naopak přetrvávající nízká investiční aktivita veřejného sektoru sráží inženýrské stavitelství, příprava velkých infrastrukturních projektů vázne. Objem produkce inženýrského stavitelství tak v březnu propadl o 9,7 %, za první tři měsíce roku byl zaznamenán růst o pouhých 5,1 %.

Úspěšný vstup stavebního sektoru jako celku do letošního roku je základem pro to, aby celoroční výstup atakoval dvouciferný růst. Naše prognóza letošního růstu stavební produkce totiž činí 9,8 %. V případě jejího naplnění se bude jednat o nejlepší rok za posledních sedmnáct let. Očekáváme, že i díky podzimním komunálním volbám a nutnosti čerpat evropské prostředky se letos rozjede i infrastrukturní výstavba.

Prodeje automobilů v březnu výrazně propadly

Kalendářní vlivy se projevily také ve statistice maloobchodních tržeb, které v březnu bez prodejů aut vzrostly o 3,7 % meziročně. Po očištění o kalendářní vlivy přidal český maloobchod 4,4 %. Nejvíce rostly prodeje nepotravinářského zboží, dále pak potravin i pohonných hmot. Maloobchodní tržby včetně prodejů aut po únorovém růstu poklesly. Z části i kvůli vysoké statistické základně z loňského roku, kdy březnové prodeje aut dosáhly rekordních úrovní.

Z ochoty domácností utrácet bude český maloobchod těžit i v následujících měsících. Za celý letošní rok by podle naší prognózy měly jeho tržby meziročně vzrůst o 7,3 %, po loňských 5,4 %. Spotřebitelům hraje do karet rekordně nízká nezaměstnanost i pomalý růst spotřebitelských cen. Počet volných pracovních míst je již dokonce vyšší než počet dosažitelných uchazečů o práce. Míra nezaměstnanosti bude v letošním roce navíc ještě dále mírně klesat. Spotřebitelé se tedy o svoji práci bát nemusí. Ta je navíc stále lépe placena. Mzdy podle našeho odhadu letos vzrostou o 7,8 %.