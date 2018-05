Pimco: Deset „investičních“ bodů ze zasedání MMF

Centrální bankéři, ministři financí i zástupci soukromého sektoru se před několika dny sešli ve Washingtonu na zasedání Mezinárodního měnového fondu. Společnost Pimco svým klientům přináší deset hlavních bodů, které byly na setkání diskutovány a jsou relevantní zejména z pohledu rozvíjejících se trhů (EM).



Za prvé, politika je důležitější než ekonomika. Ukazuje se to zejména v oblasti americké obchodní politiky, protože právě ta a s ní související nově zaváděné sankce a cla budou jedním z hlavních faktorů určujících vývoj na trzích v letošním roce. K tomu se přidává vliv fiskální stimulace v USA, která přichází v době, kdy vrcholí ekonomický cyklus, tudíž bude mít mimo jiné dopad na monetární politiku Fedu. To vše také znamená, že velká část rozvíjejících se trhů „je v rukou Spojených států“.



Za druhé, v rámci geopolitického vývoje se zdá být klíčový současný konflikt mezi Washingtonem a Pekingem týkající se vzájemného obchodu. Tento problém nemá podle Pimca jednoduché a rychlé řešení a i když trhy zatím na související frikce doposud reagovaly jen málo, někteří investoři se již začínají obávat, že frikce budou mít negativní dopad na globální ekonomiku.





Za třetí, Rusko a Venezuela budou ovlivňovány sankcemi, o kterých rozhodují zejména Spojené státy. Týká se to především první jmenované země. Podle Pimca je vzdálená možnost skutečně tvrdých sankcí, které by zahraničním investorům bránily v nákupu ruských obligací. V případě Venezuely je ale utažení sankcí pravděpodobnější.Za čtvrté, ve vývoji Kolumbie, Mexika a Brazílie budou hrát klíčovou roli přicházející volby . V Brazílii je kvůli velkému počtu možných vítězů a koalic v podstatě nemožné výsledek voleb predikovat. V Mexiku bude pravděpodobným vítězem Andrés Manuel López Obrador a investoři spekulují zejména nad tím, zda by jeho vítězství mohlo znamenat konec snah o fiskální konsolidaci.Za páté, podle lidí, kteří se zasedání MMF zúčastnili, je růstový a inflační výhled pro EM celkem pozitivní. Nečeká se příchod krize, určitou výjimkou mohou být země jako Turecko. Hlavním rizikem pro EM jako celek je vývoj americké monetární politiky a zvedání sazeb v USA.Za šesté, investoři si na EM stále více vybírají a začali být opatrnější. Podle Pimca už je například jen málo investorů, kteří jsou ochotni nakupovat libanonské obligace, protože v této zemi se poměr dluhu k HDP pohybuje kolem 150 %.Za sedmé, v roce 2017 proudil kapitál do EM rychlým tempem a zatím se zdá, že letošní rok se vyvíjí podobně. Podle Pimca to již nebude odraženo v rostoucích valuacích aktiv na EM, ale „technický obrázek vyznívá i nadále pozitivně“.Za osmé, podle Pimca je výhled slušný i v oblasti komodit, což bude prospívat zemím jako Saúdská Arábie, Katar, Kuvajt či Omán, ale již ne zemím jako Indie.Za deváté, pokračuje honba za atraktivními a relativně bezpečnými výnosy. V tomto smyslu Pimco zmiňuje možnou atraktivitu Egypta a Argentiny, kde „zvedání sazeb ukazuje na to, že vláda je skutečně rozhodnuta udržet měnovou stabilitu“.Za desáté, brazilské sazby se nacházejí na historických minimech a to se znatelně promítá do chování domácích investorů. Ti se již nemohou těšit vysokým domácím výnosům a rozšiřují řady těch, kteří vyšší výnosy hledají po celém světě.Zdroj: Pimco