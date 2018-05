Babiš, Hamáček a Filip. Klíčové jednání o osudu vlády se blíží

Už zítra dopoledne se sejdou předsedové hnutí ANO a ČSSD, aby pokračovali v jednáních o sestavování vlády. A obě strany jsou optimistické. Kromě Jana Hamáčka a Andreje Babiše se schůzky zúčastní i Vojtěch Filip, jehož komunisté by měli menšinový kabinet tolerovat. Sněmovna před 110 dny nedala menšinovému kabinetu Andreje Babiše důvěru. Na obzoru je teď vláda ANO a ČSSD s tolerancí komunistů. A podle Andreje Babiše je teď na tahu sociální demokracie. Zeptám se pana Hamáčka, jak to vypadá u ČSSD, protože my samozřejmě čekáme na to, kdy bude referendum, a kdy rozhodnou členové ČSSD, jestli s námi ČSSD půjde do vlády," nastiňuje další postup přímo Babiš. Sociální demokracie to ale vidí opačně - a bude chtít, aby hnutí ANO přijalo podmínku odstoupení nepravomocně odsouzeného člena vlády. Mluvit chce i o složení sněmovních orgánů. Sociálním demokratům vadí účast SPD ve vedení sněmovny. Nejsilnější parlamentní strana ale věří, že by se vše mohlo doladit tento týden.

"My se budeme snažit být co nejkonstruktivnější. Ta připravenost je i na druhé straně, takže věřím, že po tom zítřku zase budeme o výrazný krok dále. Do pátku si myslím, že bychom mohli mít v těch principiálních věcech jasno," doufá místopředseda ANO Petr Vokřál.

Třetí účastník zítřejšího jednání Vojtěch Filip dnes nechtěl předem nic komentovat. KSČM ale už dříve řekla, že bude požadovat, aby se nový kabinet zavázal ke splnění některých jejích priorit.

Vnitrostranické referendum ČSSD, které rozhodne o osudu vládní spolupráce s hnutím ANO, bude probíhat poslední květnový a první červnový týden. Jeho výsledek by pak měl být známý 8. června.