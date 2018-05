Probouzejí se na dluhopisech medvědi?

Známý investor Barry Ritholtz umístil na Twitter příspěvek s jednoduchou otázkou: Je býčí trh na dluhopisech u konce? Asi 60 % reakcí tvrdí, že ano. Investor je podle svých slov překvapen tím, že 40 % věří v pokračování býčího trhu. Následně se věnuje výčtu hlavních témat, která by investoři se zájmem o obligace neměli přehlížet.



„Ti, kteří kupují obligace, obvykle očekávají, že jejich výnos převýší inflaci. Pokud se ženou i za kapitálovými výnosy, měli by se zajímat spíše o jiné druhy dluhopisů než o ty vládní. Například o dluhopisy firem, které se nacházejí ve finančních problémech. Fed nyní zvyšuje sazby, tudíž se zvedá kratší konec výnosové křivky, ale i ten delší, protože zřejmě rostou inflační očekávání. Jaký bude nakonec reálný výnos na konci tohoto cyklu monetárního utahování? To závisí na mnoha faktorech a nyní v podstatě nelze učinit rozumnou předpověď,“ tvrdí Ritholtz a dodává: „Ti, kteří doposud neustále kňučeli kvůli finanční represi a nízkým výnosům obligací, si nyní budou muset najít něco jiného, na co si budou neustále stěžovat.“





O dluhopisech je nutno uvažovat jako o součásti celkového investičního portfolia, jehož složení je funkcí požadované návratnosti a ochoty riskovat. „Optimální portfolio není to, které nabízí nejvyšší návratnost. Je to takové portfolio, se kterým můžete žít během doby, kdy trhy rostou, ale i klesají. Akcie dluhopisy obvykle vykazují nízkou korelaci a reagují na jiné faktory. To znamená, že obligace pomáhají eliminovat vyšší volatilitu akcií , tudíž pomáhají investorům přežít i ta méně přívětivá období na trhu,“ domnívá se investor. Poukazuje v této souvislosti na rčení: „Jeden špatný rok na dluhopisech je stejný jako jeden špatný den na akciích .“Dluhopisoví investoři musí mít na paměti, že sazby a výnosy vládních obligací jsou ovlivňovány širokou škálou faktorů, ale rozhodující je stav ekonomiky a následně politika Fedu. V tuto chvíli je tak klíčová mimořádně nízká nezaměstnanost , nedostatek pracovníků v nejednom odvětví americké ekonomiky , počátek silnějšího růstu mezd a obrovská fiskální stimulace. To vše poukazuje na rostoucí sazby a výnosy obligací.Na druhou stranu Ritholtz tvrdí, že „pomalu rostoucí sazby odrážející plnou zaměstnanost a mírné mzdové tlaky nejsou tím nejhorším prostředím pro dluhopisy“. Fed se navíc snaží citlivě vycouvat ze stimulačních kroků použitých během krize a celkově se tedy nezdá, že by růst sazeb a zplošťování výnosové křivky indikovaly nadcházející armagedon. Je sice pravda, že na trh kvůli zmíněné fiskální stimulaci míří velký objem nových vládních obligací, Ritholtz ale podle svých slov patří k těm, kteří stále věří ve vysoký rating americké vlády a také v sílu neuspokojené globální poptávky po bezpečných vládních obligacích.Zdroj: Bloomberg